PRE PAR DANA JE ZAMALO UBIO KAMERMANA: Pogledajte šta je danas uspeo da uradi!

Tokom popodneva na glavnoj raskrsnici u Prokuplju desila se saobraćajna nezgoda u kojoj na sreću nema povređenih, ali je u njoj učestvovao Blačanin D.M. ( 69) koji je 4. juna istim „jugom“ udario kamermana D.S. (53) iz Prokuplja dok je snimao svadbenu kolonu sa trotoara!

Ovoga puta vozač se „jugom“ kojem su oduzete tablice na dan nezgode u kojoj je teško povređen D.S., a čije stanje još uvek nije stabilno, popeo na stubić koji je na trotoaru kod zgrade Opštine Prokuplje.

Za razliku od prošlog puta kada je nakon nezgode alkotest pokazao da ima 1,4 promila alkohola u krvi, ovoga puta bio trezan.

Nezvanično saznajemo da je policajcima koji su uradili uviđaj rekao da je auto sam krenuo, jer ga je on parkirao uz ulicu.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje kako je „jugom“ kojem su oduzete tablice došao do centra grada. Do pre par dana vozilo kojem je polomljena šoferšajbna stajalo je parkirano nedaleko do mesta nezgode.

Nakon prošle nesreće koja je pokrenula buru komentara u prokupačkoj javnosti, D.M. nije zadržan čak ni na trežnjenju, a polemiše se da je kriv i vozač prvog automobila u kojem su tog dana bili mladenci, jer je na kobnom mestu započeo skretanje.

Tragova kočenja nema, a „jugo“ koji je preticao svadbenu kolonu od desetak vozila udario je u prvo u koloni i odbio se, te direktno naleteo na kamermana koji je stajao na trotoaru.

Od siline udarca kamerman je udario u obližnji parkiran kombi i zadobio teške telesne povrede opasne po život, te je hitno prebačen na lečenje u niški Klinički centar i još uvek je u teškom stanju.

