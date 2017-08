ČUVARI KONTEJNERA, NOVO ZANIMANJE U SRBIJI: NS Čistoća zadovoljna, kažu, ima efekta

NOVI SAD - Čuvari kontejnera u Novom Sadu, za mesec dana koliko patroliraju ulicama, uspeli su da smanje oštećenja na kontejnerima i rasipanje smeća iz istih, tvrde u "Čistoći", dok sakupljači sekundarnih sirovina traže sastanak sa gradonačelnikom.

Dva preduzeća nedavno su odabrana za čuvanje imovine preduzeća - kontejnera i to na tenderu koji spornim vide kako građani, privatne firme i nevladine organizacije, tako i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.

foto: Nebojša Mandić



"Čistoća" izdvaja oko šest miliona dinara da bi sprečila uništavanje kontejnera, a za koje najviše krive sakupljače sekundarnih sirovina. Gradom istovremeno, između 16 i osam časova, prolaze dve patrole sa po dvojicom pripadnika obezbeđenja i paze da se kontejneri ne oštete. Preduzeće tvrdi da pozitivnih efekata u patroliranju već ima, ali da je još rano doneti prave zaključke.

"Ovo je, za sada, jasan pokazatelj da je odluka o angažovanju radnika koji patroliraju i obilaze kontejnerska mesta utemeljena na racionalnim osnovama i da već daje rezultate. Takođe, iskoristivost otpada odvezenog sa mesta koja se čuvaju je blago povećana u odnosu na protekli period. Prave efekte očekujemo u narednom periodu, kada ćemo moći da damo i preciznije podatke", poručuju u "Čistoći".



Iako je, kako navode u "Čistoći", iskoristivost odvezenog otpada povećana u proteklom periodu, organizacije tvrde da Novi Sad nema dovoljno kapaciteta da sanira sav prikupljeni otpad, u čemu upravo vide priliku za sakupljače sekundarnih sirovina.

foto: Zorana Jevtić

Vest o angažovanju čuvara kontejnera izazvala je revolt i kod sakupljača sekundarnih sirovina. Tada su se već bile pojavile glasine o mogućim protestima, ali konkretnih akcija nije bilo. Velike nade polažu u pregovore i pronalaženje kompromisa.



Ipak, ono što je izazvalo najžešće reakcije u javnosti jeste najava da "radnici koji patroliraju i obilaze kontejnerska mesta imaju pravo da do dolaska patrole policije zadrže počinioca bilo kog prekršaja ili krivičnog dela koje ugrožava imovinu za čiji obilazak i nadzor su angažovani".



Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić je ovu odluku javno okarakterisao kao "diskutabilnu", a za 021 objasnio da se u Zakonu o privatnom obezbeđenju suočavamo sa nečim što "postaje tužan običaj u Srbiji, odnosno sa pravnom nekonzistentnošću samog zakona".



"Zakon o privatnom obezbeđenju kaže da krivično delo ili teže, šta god to 'teže' značilo, jeste osnov za zadržavanje. Onda stižemo do člana koji kaže da se ovlašćenje za zadržavanje odnosi samo na lica koja su zatečena u izvršenju krivičnog dela i to krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. I laiku je jasno koliki je prostor od 'bilo kog prekršaja' do krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i šta sve može da se desi ako čuvari kontejnera reše da svoja ovlašćenja primenjuju slobodnije i šire", poručio je poverenik za 021.

foto: Dragana Udovičić

I na desetine organizacija i udruženja građana najoštrije su osudile angažovanje privatnog obezbeđenja za kontejnere, apelujući na odbranu dostojanstva i prava na rad sakupljača sekundarnih sirovina.



"U borbi za goli opstanak, u Srbiji 30.000 neformalnih sakupljača obavlja društveno koristan posao sakupljanja otpada za reciklažu i odgovorno tvrdimo da je najveći napredak u ovoj oblasti Republika Srbija ostvarila zahvaljujući njihovom radu. Prema podacima Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada preko 80 odsto količina koje recikliraju domaće fabrike za reciklažu PET boca dolazi od neformalnih sakupljača, dok javna komunalna preduzeća sakupe samo jedan odsto otpadnog starog papira koji se reciklira u Srbiji", poručila su udruženja u zajedničkom pismu.



JKP "Čistoća" reagovala je na ovo pismo i poručila da će tužiti i podneti krivične prijave protiv firmi koje se, kako kažu, na nezakonit način bave reciklažom jer do sekundarnih sirovina dolaze tako što plaćaju sakupljače da ih kradu iz kontejnera. Međutim, u preduzeću za 021 odgovaraju da nisu tužili ove firme.



Takođe, u "Čistoći" navode da njihove patrole na terenu do sada nisu naišle probleme ili se susrele sa neprijatnim situacijama.

(Kurir.rs/Radio 021/Gorica Nikolin/Zoran Strika/Foto: Nebojša Mandić)