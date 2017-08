SEĆATE LI SE SVADBE VEKA U LESKOVCU? Gazda Peka oženio sina jedinca, a evo koga je to razbesnelo! Stigla KRIVIČNA prijava!

Više meštana Vučja podnelo je krivičnu prijavu za prevaru protiv Predraga Bajramovića zvanog Peki (35) iz Leskovca, zbog sumnje da ih je oštetio tako što im nije isplatio oko 15.000 evra za prošlogodišnji otkup krušaka.

Prijava je podneta Osnonovnom tužilaštvu u Leskovcu, prenosi Jugmedia.

Bajramović je postao poznat javnosti po "svadbi veka" koju je napravio svom sinu Rasimu, koja je bila izuzetno raskošna.

Na ražnju vo od 200 kilograma, na drugom jagnjad, u hladnjači tone pića, stolovi ukrašeni kao u hotelu s pet zvezdica, a nevesta, njena buduća svekrva i rođake, zanosno igraju u čarobnim svadabarskim toaletama sa vatrenim bojama i ukrasima.

foto: Jugmedia/Milica Ivanović

Iznad njih ogromna kamera prikačena na dugačkom kranu, ispred se drugi kamermani i fotografi guraju sa trubačima. Dame, poput junakinja iz indijskih serija uvežbano poziraju, mlada sija od sreće - ovako je izgledala ta svadba, a čim su je videli meštani Vučja, podneli su krivične prijave.

“Ovo je prvo veselje u kući u kojoj sam ja gazda i zato ne žalim novac”, rekao je tada Predrag (35), koji kao i njegova supruga Kruna (36) svakog časa lepe po 50 evra trubačima iz orkestra Elivisa Ajdinovića, jednog od pobednika Guče.

Iako spadaju u red imućnijih, ipak su Bajramovićevima trebale dve godine da pripreme bogatu i raskošnu svadbu, s obzirom da je ona stvar prestiža i statusa. Za tri dana smenjivalo se nekoliko orkestara, a pevao je Zvonko Demirović, popularni pevač romskih pesama.

Dvospratna kuća, dvorište i pomoćne zgrade su renovirane i za svadbu specijalno okićene ukrasima iz poznate leskovačke cvećare. Ukrašena je i ulica, jer je dvorište malo da primi sve svatove, koji najviše piju pivo i viski. Predrag nerado govori o cenama, ali na kraju prizanaje da će ga svadba, kada svede računicu, koštati oko 40.000 evra. Mladine roditelje nije, kaže, hteo da opterećuje.

foto: Jugmedia/Milica Ivanović

Samo za toalete mlade, rodbine i mladinih drugarica, na kojima dominaraju dimije, morao je da plati par hiljada evra jer je svaka unikatna, a šiju se kod specijalnog krojača u Preševu.

“Mi se ovako oblačimo samo za svadbe. Te šalvare, mešavina indijskih i muslimanskih, ostale su od naših starih, koji su, za razliku od nas, bili muslimanske vere”, objašnjava ponosna svekrva Kruna.

Prvi dan je “Dan sita”, ali prvi deo dana rezervisan je za muškarce, odnosno, za gazdu kuće i svekra koji s trubačima, drugovima i sa flašom viskija od 5 litara odlazi do roditelja mlade, da se prijatelje, iako mlada u njihovoj kući živi već dve godine.

foto: Jugmedia/Milica Ivanović

To “muško veselje” potraje tri sata, pa se preko tepiha od plave svile predaje svekrvi koja sa sitom u rukama dočekuje goste. To sito posle dugogotrajnog igranja, ića i pića, baca desetogodišnja devojčica preko kuće i onda kreće ženska, svekrvina fešta, do kasno u noć.

Drugi dan se odlazi po mladu.

“Kod mlade nas dočekaju ukrštenim motkama, mi se kao nešto borimo s njima kako bi došli do zaključanih vrata iza kojih je nevesta. Ne puštaju nas dok ne platimo, a vrata čuvaju muška deca, pa im bakšiš dobro dođe”, objašnjava glava kuće.

Mlada se dovodi do ulaznih vrata, predaje mladoženji. On je prevodi preko praga i udara po obrazu, zapravo simulira udarac, kako bi se znalo ko će biti gazda u kući.

Tek treći dan pripada mladencima, a Slađana i Rasim su venčali u najelitnijem prostoru u Leskovcu, tamo gde se igra valcer i ispija šampanjac.

(Kurir.rs/Jugmedia/Milica Ivanović/Foto: Milica Ivanović)