NOVI SAD: Počelo navlačenje lukova Žeželjevog mosta

NOVI SAD - Na gradilištu Žeželjevog mosta u Novom Sadu danas je počelo navlačenje malog luka Žeželjevog mosta na rečni stub što bi trebalo da traje naredna tri dana, javili su lokalni mediji.

Taj luk dugačak je 177 metara, a nakon njega će se montirati drugi luk, čiji je raspon 219 metara. Kako su ranije najavili iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i kompanije Azvi koja gradi most, most će moći peške da se prelazi do sredine novembra, a puštanje železničkog saobraćaja planirano je za januar.

Novi Žeželjev most replika je starog, izgradjenog 1961. godine po projektu arhitekte Branka Žeželja. Srušen je u NATO bombardovanju Srbije 1999. godine. Razlika između starog i novog mosta je u tome da će lukovi na obodima mosta, umesto od betona, biti od čelika. Budući most biće takodje drumsko-železnički.

Nakon rušenja mosta u NATO bombardovanju, 2000. godine pušten je u saobraćaj privremeni montažno-demontažni drumsko-železnički most, koji zbog svoje male visine prilikom visokih vodostaja Dunava predstavlja prepreku za plovidbu rečnih brodova.

Preko tog mosta odvija se jednosmerni drumski saobraćaj, koji je regulisan semaforima. U trenutku kada preko mosta treba da prođe voz, drumski saobraćaj se obustavlja.

