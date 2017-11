JEDAN OD NAJSVETLIJIH DATUMA U ISTORIJI: Pomen oslobodiocima Novog Sada u Prvom svetskom ratu

Kod spomenika oslobodiocima Novog Sada u Prvom svetskom ratu, koji se nalazi u porti Uspenske crkve u Novom Sadu, obeležen je pomen stradalima i borcima za oslobođenje Novog Sada u tom ratu.



Pomenu su prisustvovalu predstavnici Vojske Srbije, predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić i gradonačelnik tog grada Miloš Vučević, koji su položili vence na spomenik oslobodiocima Novog Sada koji su pre 99 godina umarširali u Novi Sad pod komandom srpskog majora Vojislava Bugarskog.



"Čestitam građanima Novog Sada 99 godina od oslobođenja nakon Prvog svetskog rata i ulaska pobedničke srpske vojske čime je ispunjen viševekovni san naših predaka. Ovo je jedan od najsvetlijih datuma u istoriji grada heroja i stradalnika Novog Sada", kazao je Vučević.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap



On je dodao je ovogodišnje obeležavanje Dana oslobođenja u Velikom ratu praktično uvod u veliku godinu koja je predstoji i kada će se obeležiti stogodišnjica ulaska srpske vojske u Novi Sad i prisajedinjenje Vojvodine ondašnjoj Kraljevini Srbiji.



"To je jubilej koji moramo na dostojanstven način obeležiti, a koji će sledeće godine, po meni, biti centralni datumi i na državnom nivou i to neće biti samo zadatak gradske i pokrajiske administracije, nego i republičke vlade. Nadam se da će i predsednik Republike biti uključen u obeležavanje ovih datuma, jer nakon svih ovih burnih dešavanja iz devedesetih godina prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije, Vojvodina je jedina ostala tamo gde je i bila nakon Prvog svetskog rata i to se mora obeležiti na dostojanstven način", ocenio je gradonačelnik Novog Sada.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap



Vučević je kazao da se 9. novembar 1918. godine nalazi na marginama učenja u školi i da se ne obeležava na adekvatan način. Ocenio je da ne postoji dovoljno kvalitetan odnos prema ljudima koji su doneli slobodu i platili je svojim životima.



Brigadni general Kopnene vojske Srbije Željko Petrović je čestitao oslobođenje u Prvom svetskom ratu građanima Novog Sada u ime pripadnika Prve brigade Konpnene vojske, istakavši da je današnji dan za ponos pošto je Novi Sad pre tačno 99 godina dobio istinsku slobodu u Velikom ratu.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap



Došli smo da se poklonimo senima onih koji su svoje živote utkali u slobodu, a svima želim da više nikada ne bude potrebe da se životi daju za slobodu, poručio je general Petrović.



Zajedno sa obeležavanjem Dana oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan Prve brigade Kopnene vojske Srbije, a vojna svečanost tim povodom održaće se u kasarni "Jugovićevo".

