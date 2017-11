NIŠLIJE U PANICI, EPIDEMIJA MOŽE DA BUKNE: Prijavljeni novi slučajevi malih boginja, među obolelima i zdravstveni radnici!

Male boginje potvrđene su kod još tri osobe tako da se broj obolelih u Nišu od ove zarazne bolesti sada povećao na osam.

Kako navode beogradski mediji, od troje novoobolelih, dve osobe su zdravstveni radnici Kliničkog centra u Nišu, a treća obolela je pacijentkinja iz Bojnika koja je hospitalizovana na Infektivnoj klinici.

foto: Shutterstock

"Poslali smo četiri seruma, a u petak nam je sa „Torlaka“ stigao nalaz da su kod troje potvrđene male boginje. Dvojica novoobolelih su zdravstveni radnici Kliničkog centra u Nišu, a treći slučaj je pacijentkinja iz Bojnika koja leži na Infektivnoj klinici. U toku vikenda i današnjeg dana stiglo je još pet prijava sumnji obolevanja od malih boginja, a sutra će se na „Torlak“ nositi serum troje njih od kojih je uzeta krv da se vidi da li to polako počinje da se širi ili će se brojka obolelih zaustaviti. To polako tinja i ja se samo plašim da to ne bukne, da ne poprimi daleko veće razmere. Preduzimaju se sve mere koje struka nalaže", rekao je prof. dr Zoran Veličković, načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Institutu za javno zdravlje u Nišu.

Epidemiolozi su uzdržani oko daljih procena rasta broja obolelih, ali navode da postoji ogroman potencijal za širenje malih boginja s obzirom na veliki broj nevakcionisane dece u Nišu i činjenicu da jedan oboleli može da inficira i do 15 „osetljivih“ osoba koje nisu primile vakcinu.

foto: Profimedia

Epidemija u gradu Nišu i na Dečjoj internoj klinici prijavljena je prošle nedelje, nakon što je analizama krvi na „Torlaku“ potvrđeno da je petoro dece obolelo odm malih boginja.

Dvoje dece je iz gradske populacije a troje je bilo hospitalizovano u KC Niš, s tim što je jedan mališan odmah pušten na kućno lečenje.

(Kurir.rs/Blic/B.Janačković/Foto: Profimedia, Ilustracija)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO! Iz Parova u Vladu Srbije!

Kurir

Autor: Foto: Profimedia, Ilustracija