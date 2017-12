(VIDEO) U PENZIJI VIŠE OD POLA VEKA: Miloš iz Prijepolja pregrmeo 4 metka, 3 države, 7 poštara i penziju primio više od 600 puta!

Prijepoljac Miloš Lučić ima 94 godine, rođen je u Kraljevini Jugoslaviji, penzionisan u Titovoj a sad je, hvala Bogu, živ i zdrav u Srbiji!

Ranjen je čak 4 puta, pregrmeo je tri države, 7 poštara, a unuka mu svakog dana recituje stihove poeme "Kadinjača".

U penziji je od 1. januara 1966, a poštari su mu pare na kuću dosad donosili više od 600 puta! Miloš uz smeh kaže da svakog dana popije po kafu i rakiju, pa i kolač ako ima!

Penzionisao se u 43. godini života sa 35 godina, devet meseci i šest dana, a u radni staž mu je uračunato učešće u Drugom svetskom ratu i beneficirani iz milicije. Miloš se nada da će lako i do stotke sa sve penzijom od države Srbije!

Posle četiri razreda osnovne, otišao je u rat, a odlikovan je nekoliko puta. Ima tri sina, 7 praunučadi i 2 praunuke. Svakodnevno radi po desetak sklekova i trbušnjake. Nijedan dan ne propusti da ne prepešači od dva do šest kilometara.

Raspoložen je, spreman za šalu, druženje i pesmu i za koju rakiju.

Može da popije više nego ja - kaže njegov sin Milan (68) i dodaje: Za 29. novembar, kad organizujemo druženje uz pesmu i igru, moj otac je glavni pevač, a često i kolovođa. Jede dobro, ne bira da li je hrana slatka, slana ili ljuta, a u selu Dumljani, od prvih prolećnih dana pa do Mitrovdana bavi se poljoprivredom. Gaji maline, kupine, ribizle, povrće. Za zimnicu ne moramo da brinemo. Tu je i med iz petnaestak košnica... Sam sebi sprema pitu sa sirom, zeljanicu, a nije mu nikakav problem da spremi i đuveč za ručak.

Miloš ima penziju 36.000 dinara koja je odlukom Vlade Srbije smanjena za 10 procenata, ali ima i invalidski dodatak u iznosu od 12.000 dinara pošto je ranjen u ratu. Njegova penzija je daleko iznad republičkog proseka, ali starina iz Prijepolja kao i većina njegovih kolega ne razmišlja kolika je, već je važno koliko se dugo prima.

- Najvažniji je doručak, pa ručak, a večeru obavezno preskačem. Svaki dan popijem 4-5 rakija. Šetnja, dobro društvo i šala mi baš prijaju. Volim i da zapevam. To mi baš prija i to me leči. Imao sam nekada reumu, a sada nemam taj problem.

