SNEG SE NEĆE DUGO ZADRŽATI: Evo kada nas čeka toplije vreme, ali onda slede OLUNJI UDARI VETRA!

Sneg koji je u subotu uveče pao u Srbiji je u postepenom slabljenju, a u ponedeljak se očekuje potpuni prestanak padavina.

Meteorolog Đorđe Đurić navodi da do kraja godine neće biti jačih snežnih padavina od ovih koje su Srbiju pogodile danas.

Već sutra biće oblačno, sa malom mogućnosti za padavine, osim na jugu zemlje, gde će i dalje biti snega. Vreme će biti umereno do potpuno oblačno i hladno, ponegde sa provejavanjem slabog snega, nešto izraženijim u planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U noći između ponedeljka i utorka, kao i utorka i srede, sa severa dolazi naoblačenje, koje može da stvori uslove za slab sneg i susnežicu. Međutim, to bi bilo prolaznog karaktera i manjeg intenziteta.

Olujni vetar za kraj nedelje

Lepše vreme očekuje nas u četvrtak i petak, kada se prognozira sunčano i suvo. Međutim, za vikend se očekuje košava u Banatu, a na planinama čak i olujni udari.

- U subotu se očekuje kiša, a onda u nedelju ponovo sneg. Do kraja godine će biti takvo vreme: na svakih nekoliko dana, posle sunčanih intervala, dolaziće do manjih zahlađenja usled kojih će kiša prelaziti u sneg, ali bez mećava i izuzetno niskih temperatura - kaže Đurić, i napominje da je još uvek rano davati precizne prognoze za novogodišnju noć.

Što se temperature tiče, još sutra će biti hladno, kao i danas, narednih dana nešto prijatnije, a u četvrtak i petak jače otopljenje: teperature će iznositi između 6 i 12 stepeni, uz slab jutarnji mraz.

Od srede do petka jutra u nižim predelima biće mestimično maglovita. Magla će se ponegde zadržavati i tokom prepodneva, a po pojedinim kotlinama i veći deo dana.

