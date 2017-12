UJUTRU MRAZ, U TOKU DANA SUNČANO: Za vikend hladnije, spremite se za padavine

U Srbiji će sutra ujutro biti slab, ponegde i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus šest do tri stepena, a najviša dnevna od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći na severozapadu zemlje se očekuje naoblačenje ponegde s kišom.

U Beogradu će sutra ujutru na širem području grada biti slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura biće od minus dva do dva stepena, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

U Beogradu će u subotu biti pretežno oblačno, u većem delu hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne na severozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša će preći u sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

U nedelju će biti hladno uz postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu.

U ponedeljak toplije, vetrovito, uz novo nablačenje ponegde sa slabom kišom, a zatim od utorka postepeno toplije, mestimično s kišom, na visokom planinama sa snegom.

Biometeorološka prognoza za Srbiju, za petak, 8. decembar: Usled očekivane biometeorološke situacije izvestan oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Tokom jutarnjih časova, u predelima sa maglom, tegobe mogu imati astmatičari. Promenlјivo raspoloženje i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Kurir)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO : EVO KAKO JE U BEOGRADU OŽIVEO MRTAV ČOVEK

Kurir

Autor: Foto: Kurir