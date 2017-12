(FOTO) SNEG NAPRAVIO HAOS U ZAPADNOJ SRBIJI: Potpuni kolaps kod Nove Varoši, kamioni zarobljeni, ne zna se da li će đaci sutra u školu!

NOVA VAROŠ - Sneg koji je noćas pao Polimlju izazvao je nove nevolje na putnim pravcima koje su usporile saobraćaj u okolini Nove Varoši i dovele u pitanje sutrašnju nastavu u školi na Jabuci kod Prijepolja.

Kako pišu beogradski mediji, zbog nekoliko centimetara snega na delu magistrale od Gornje Bistrice do Nove Varoši saobraćaj je usporen a nekoliko kamiona je trenutno zarobljeno na jednom usponu pa se vozila kreću samo jednom trakom.

Sa novih 15-20 centimetara koji su noćas pali na Jabuku, u ovom delu prijepoljske opštine uz Granicu sa Crnom Gorom trenutno ima i do metar snega.

Magistralni put Prijepolje – Pljevlja je očišćen, ali putevi koji se odatle račvaju ka selima su potpuno zavejani i njima je nemoguće proći vozilima.

Da li će učenici matične škole „Mihajlo Baković“ od ponedeljka ići na časove, još nije poznato, a kako navode roditelji učenika sa Jabuke, problem je neočišćena autobuska okretnica.

"Autobus koji prevozi đake iz nekoliko sela do škole može proći magistralom, ali je nemoguće da se okrene pošto je okretnica zametena snegom. Mašine su pročistile put od Prijepolja do granice, ali je ogromna količina snega zgrnuta na okretnicu. Ukoliko danas ne pročiste to stajalište, a nema najava da će tako biti, plašim se da deca sutra neće imati čime da odu u školu", kaže otac jednog od učenika sa Jabuke.

