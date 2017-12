(VIDEO) DRAMA U NIŠU! KONTROLOR BACIO SUZAVAC DOK SU PUTNICI BILI U AUTOBUSU: Oči su nas pekle, drug je morao da uzme pumpicu!

NIŠ - Nakon što je, kako tvrde u niškoj Direkciji za gradski prevoz, putnik bez karte u autobusu napao kontrolora, ovaj se odbranio bacivši suzavac.

Kako prenose Južne vesti, za sada nema informacija o kojoj vrsti suzavca je reč, niti da li je bilo povređenih, a u Hitnoj kažu da niko nije tražio pomoć od njih.

Incident se desio na liniji Donji Komren - Njegoševa, na kojoj je prevoznik “Aerodrom Konstantin veliki", a kako je ispričala devojka koja kaže da je bila tada u autobusu, gužva se napravila kada su ušli kontrolori i kada je ustao stariji čovek i počeo da se svađa sa njima.

"Oči su nas pekle, drug pored mene je morao da uzme pumpicu. Izašli smo iz autobusa i posle nismo mogli da se vratimo unutra. Kao biber da sam imala u ustima, teralo me je na kašalj", ispričala je građanka.

Direktor Direkcije za javni prevoz Saša Petronijević rekao je da kontrolor nikako nije smeo da iskoristi suzavac, te da će biti najstrože sankcionisan. Ipak, on smatra i da se prečesto dešavaju napadi na kontrolore.

"To nije jedini napad, to se dešava stalno, kontrolori su samo ljudi, koji rade svoj posao kao i svi drugi. Nije u redu da trpe fizičke napade za nešto što je najnormalnija stvar na svetu, a to je da se ima ispravna karta", rekao je Petronijević.

U policiji su rekli da se “utvrđuju sve činjenice, te da je rad u toku”, dok u Hitnoj pomoći kažu da njih niko nije zvao i prijavio ovaj incident.

