POSLE NESREĆE S VATROMETOM U NOVOM SADU: Povređeni Škotlanđanin se oporavlja

NOVI SAD - Radost organizatora zbog činjenice da je rekordnih 50.000 posetilaca iz raznih delova Srbije, kao i mnogobrojnih gostiju iz zemalja regiona i Evrope, na nekoliko centralnih lokacija u Novom Sadu dočekalo 2018. godinu, pokvario je incident tokom ispaljivanja vatrometa sa krova Bazara u kojem je povređen Škotlanđanin Majk Noks.

On je koautor novosadskog vatrometa u kojem je došlo do eksplozije usled tehničkog kvara i tom prilikom zadobio je teške opekotine na 15 odsto tela. On se oporavlja u Kliničkom centru Vojvodine i njegovo stanje je stabilno.

U ime organizatora dočeka Nove godine u Novom Sadu, predsednik Fondacije 2021 Nemanja Milenković posle posete povređenom Škotlanđaninu, saopštio je da je najvažnije da Noks nije u životnoj opasnosti.

- Tokom ispaljivanja vatrometa došlo je do tehničkog kvara, ispucan je manji deo pripremljenog vatrometa, pri čemu su povređena lica odgovorna za njegovu realizaciju, posle čega su zbrinuti u Kliničkom centru - naveo je Milenković.

On je kazao i da su pre same realizacije vatrometa, nadležne stručne službe proverile instalacije i utvrdile da su ispunjene sve sigurnosne i bezbednosne mere koje prethode predstavi.

Zgrada Bazara sa čijeg krova je ispaljivan vatromet, naime, udaljena je otprilike sedamdesetak metara od glavnog novosadskog trga.

