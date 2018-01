HOĆE U KAMIONDŽIJE: Danijela je profesorka biologije, predaje u 3 škole, a danas uči da vozi kamion!

ŠID - Danijela Branković (32) , kod kuće ima fakultetsku diplomu, a u ruci volan od kamiona. Profesorka biologije iz Šida, na šabačkom poligonu za obuku vozača ostvaruje san iz detinjstva.

"Nova godina je, praznici, vreme je da uradim nešto lepo za sebe, da promenim nešto u svom životu, a naravno, pored ljubavi, tu su i finansije, inače ja radim, imam stalni posao, u dve osnovne i srednjoj školi", kaže profesorka biologije.

Na putevima u šabačkom kraju, u kamionima se uglavnom mogu videti samo muškarci.

Instruktor Duško Đukanović kaže da je Danijela prva devojka koja je posle pet godina upisala za C kategoriju.

"Lepo se snašla u toj velikoj kategoriji, malo žena upisuje te kategorije koje su teške", kaže Zorica Srnić, instruktor u jednoj auto-školi.

Iz kamiona čija je nosivost 12 tona, put se dobro vidi. Najteže je skretanje udesno.

"Sve je samo vežba, ako ste uporni i ako znate šta hoćete, to je sve savladivo, kada radite ono što volite, onda pratite samo to, ljudi koji su meni bliski podržavaju me, i to mi je najbitnije", kaže Danijela Branković.

Danijela sigurno i pažljivo vozi i na poligonu i na ulici, ali i do svakog sledećeg cilja. Pored kamiona sa prikolicom, želi da nauči da upravlja i autobusom.

