(FOTO) DRAGAN (47) IZ ŽITKOVCA MESECIMA NA FB TRAŽI ŽENU, A SVI MU SE SMEJU: Ne ide mi pisanje sa stihovima i cvetićima, ali znam da radim građevinu i želim život na selu! Svoje dece nemam, mada sam želeo...

BEOGRAD/ŽITKOVAC - Dragan Stevanović (47) iz sela Žitkovac kod Aleksinca od prvog dana ove godine skoro svakodnevno daje oglas na Fejsbuku da traži srodnu dušu.

Sročio je "Voleo bih da upoznam ženu koja živi na selu i radi poljoprivredu, može i decu da ima i da živimo kod nje".

Oglas je izazvao lavinu podsmeha, a neki su komentarisali da je reč o lenjivcu koji bi da ga žena izdržava, međutim Dragan je otkrio svoju neverovatnu životnu priču.

- Ne ide mi pisanje statusa sa stihovima i cvetićima, ali znam da radim građevinu, volim da brinem o životinjama i znam oko poljoprivrednih mašina. Zbog toga želim život na selu. Nemam svoje dece, mada sam želeo, zbog toga piše da tražim ženu sa decom.

- Imam kuću, nisam beskućnik koji hoće negde da se uvali, mada ipak želim da živimo kod nje. Tražim razumnu i vernu ženu jer ne mogu više sam, a nudim vernost i poštovanje, jer ako te tvoja žena ili tvoj muž ne poštuje, ko će onda - pojašnjava Dragan i svaka sledeća njegova rečenica izaziva stid zbog onih koji su mu se smejali.

Dragan Stevanović je građevinac, poljoprivrednik i bajker. Na građevinama radi od 16. godine po celoj Srbiji, ali i Bosni. Obrađuje i svoje njive, a kako nema traktor drugi mu oru, a on to otplaćuje radom u štalama. Tako je naučio sve o bikovima i svinjama, kao i o poljoprivrednim mašinama.

Otac mu je preminuo 2001. godine i od tada živi sa majkom. Kaže da u rodnom Žitkovcu ne može da se oženi jer je "na lošem glasu". Taman kada bi neko pomislio da je pijanica, kockar ili nasilnik, priča ode u drugom smeru.

- Dva puta sam počinjao život sa ženama. Ali, dođem uveče umoran kući, žena plače, majka viče da joj je snaja svakakva i da neće da radi. Sednem na motor i vozim se okolo, a ne znam šta ću - ne možeš na onu koja te je rodila, a ne možeš ni na svoju ženu. Mojoj majci nijedna nije bila dobra.

- A ja se nisam bunio kada je majka sebi pronašla partnera, znam da svako voli da stari uz nekoga svoje generacije. Sin je sin, a muž je muž. Pošto moja majka nije mogla ni sa jednom da se složi, prinuđen sam da odem. Godine prolaze, ostaću sam - pojašnjava Dragan razloge što u oglasu stoji da bi se preselio kod žene koju traži.

Na pitanje zašto žena koju traži "može i decu da ima", Dragan objašnjava da nije dobro shvaćen.

- Nisam hteo da kažem da ako nema slobodnih, može i neka sa decom, kao manje vredna, nego da bi bilo poželjno da ona ima decu. Vidite, meni su kao detetu pronašli zdravstveni problem, ali majka je ponavljala - sve je u redu. Tek u vojsci sam shvatio da nije.

- Tada mi je lekar rekao da nađem nešto što me usrećuje jer dece neću imati. Kupio sam motor, ali nije motor dete. Kada moji prijatelji i komšije dobijaju svoje mališane gušim se dok grlim te bebe na ivici suza. Život bez dece, šta ti je to - pita čovek kome se Srbija smejala zbog oglasa.

Dragan kaže da ne traži da se doseli u kuću neke žene jer nema svoju. Nakon očeve smrti on je vlasnik domaćinstva u kom živi, ali u njega ne može da dovede ženu zbog sukoba sa majkom. Dragan ima brata i sestru.

- Sestri sam pomogao novčano, a bratu da napravi svoju kuću. Oni su se odrekli očevine koja je sada moja - kaže Dragan hvaleći sestru i brata.

Na komentar da bi se malo sinova odselilo iz kuće da bi izbeglo sukob sa majkom i izborilo za malo svoje sreće, Dragan ćuti. Ne vidi sebe kao žrtvu.

Hvaleći brata i sestru, kao da nije svestan da je i on prema njima bio pošten i dobar. Kada Dragana ispod oglasa u komentarima provociraju, on odgovara najdobronamernije, nikome ružnu reč nije uputio. I nije svestan da ipak ume sa rečima.

- Tražim ženu koja voli svoju kuću, decu i muža. Preljubu ne praštam, nikada žensko nisam prevario. Zreli smo ljudi, ako može zajedno - može, ako ne pošteno mi kažeš i nema svađa i rasprava. To nije život. Imam mana, prgav sam kad me lažu. Čovek sam od reči i to očekujem i od drugih - kaže Dragan iz Žitkovca.

Draganov oglas možda i deluje smešno, ali Dragan Stevanović je sve sem smešan. A njemu su smešne kravate i ne voli ih, ali kaže da bi pristao da jednu nosi do oltara i odmah posle je stavi u džep.

(Kurir.rs/Telegraf/Marija Raca/Foto: Facebook printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) URNEBESNO! Ovo je „najjaći“ čovek u mahali!

Kurir

Autor: Kurir