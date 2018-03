RADIOLOG IZ KURŠUMLIJE UPOZORAVA: Izolujte rendgen, ubiće nas zračenje

Rendgen sa stomatološkog odeljenja Doma zdravlja u Kuršumliji premešten je pre dve godine u prostor laboratorije koja nema potrebne uslove za zaštitu od povećanog jonizujućeg zračenja.



Iako on trenutno ne radi, cela priča je izbila u javnost pre nekoliko dana, kada je radiolog Tomislav Arsenijević, koji je u ovoj zdravstvenoj ustanovi zadužen za kontrolu zračenja, napisao prijavu nadležnim inspekcijama i Ministarstvu zdravlja.

foto: Biljana Roganović



Nije na dobrom mestu

- Tek skoro sam saznao da je stomatološki rendgen sa ovog odeljenja prebačen u prostor gde je laboratorija i gde nema nikakve izolacije. Prosto, taj aparat već dve godine zrači sve živo i sve one koji su tamo ušli. Kao odgovorno lice, upoznao sam nadležne s tom situacijom - potvrdio nam je dr Arsenijević, koji radi u ovom domu zdravlja.



On objašnjava da rendgen mora da bude smešten u posebnoj prostoriji, sa neophodnom izolacijom, i dodaje da nije ni znao da je tamo premešten, a po zakonu je trebalo da on to lično odobri.

- Slučajno sam kolegu u razgovoru pitao i on mi je rekao da je izmešten. Pošto nisam u dobrim odnosima sa direktorom Doma zdravlja Uranijom Petrović, jer imamo neke sporove koji su na sudu, o tome me niko nije ni obavestio. Postaviti rendgen u neizolovanoj prostoriji je presedan i predstavlja veliku opasnost ne samo za zaposlene već i za sve pacijente, jer je količina zračenja neobezbeđena i nedozvoljena - kazao je on.

foto: Biljana Roganović



Obaveštena inspekcija



Pošto je napisao prijavu i prosledio je nadležnim inspekcijama, prostor u kojem je sada rendgen je odmah zatvoren, a inspekcije su najavile dolazak i proveru stanja.



Direktor Doma zdravlja Uranija Petrović nije odgovarala na naše pozive, niti nam je odgovorila na poruku koju smo joj poslali.



Ukoliko se ispostavi da su Arsenijevićeve tvrdnje tačne, za dve godine nekontrolisanom zračenju su bili izloženi mnogi Kuršumličani, neki konstantno jer su tamo zaposleni, a neki povremeno jer su dolazili u laboratoriju da bi na analizu dali krv ili urin.

Kurir / Biljana Roganović

Foto: Biljana Roganović

Kurir

Autor: Foto: Biljana Roganović