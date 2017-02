AERODROM KONSTANTIN VELIKI SPREMAN ZA NOVE PUTNIKE: Iz Niša direktnim letovima za Cirih

Na aerodromu „Konstantin Veliki“ u Nišu juče su u rad pušteni novi šalteri za registraciju putnika i prtljaga, a direktor Vladica Đurđanović je najavio da će 2. aprila biti otvorena i deseta linija sa tog aerodroma - za Cirih.



Đurđanović je rekao da je u januaru sa tog aerodroma letela 21.200 putnika i da će ove godine imati najmanje 300.000 putnika.

- Izuzetno sam zadovoljan kako sada izgledaju ček-in šalteri i kako je ovaj posao urađen. Najvažnije je da ova četiri ček-in šaltera omogućuju da možemo da obradimo dva aviona istovremeno i da se putnik ne zadržava duže - istakao je Đurđanović i dodao da je povećan komfor putnika, koji su na prvom mestu za poslovanje aerodroma.



Prema njegovim rečima, do pre dve godine niški aerodrom nije imao nijednu liniju, dok sada ima devet.

- Imaćemo i desetu liniju, od 2. aprila imaćemo let za Cirih u Švajcarskoj, koji pokreće nacionalna avio-kompanija „Svis“. Takođe, od 22. juna „Germanija“ kreće isto sa dva leta do Ciriha, tako da ćemo do tog grada imati četiri leta - rekao je on, nadajući se, kako kaže, da će vremenski uslovi dozvoliti sanaciju krova zgrade i da će posao biti završen u narednih 60 dana.



On je rekao da se model koji je primenjen za razvoj niškog aerodroma razmatra kod svih aerodroma u okruženju.

- Ogroman novac se davao za aerodrome, ali i subvencije. Nije se ništa naplaćivalo od avio-kompanija, već su davane subvencije da bi letele, ali mi smo sada prevazišli. Više nema subvencija, već nam one plaćaju tri evra, što, naravno, nije dovoljno, ali su benefiti od aerodroma ogromni za razvoj privrede - ukazuje direktor niškog aerodroma i naglašava da svi investitori koji dolaze u Niš prvo pitaju da li ima aerodrom.

- Organizovali smo prevoz iz cele Srbije do aerodroma, što nijedan aerodrom u okruženju nije uradio. Svaki putnik može prevozom da dođe do niškog aerodroma, na primer, iz Beograda može da doputuje za 10 evra luksuznim minibusom - zaključuje Đurđanović.



Gradonačelnik Niša

RASTEREĆENJE ZA BUDŽET



Gradonačelnik Niša Darko Bulatović izjavio je da aerodrom sam učestvuje, finansijski, u rekonstrukciji terminalne zgrade, sa 28 miliona dinara.

- Očekujemo da već od sledeće godine budžet bude rasterećen za nekih 80 miliona dinara, pošto se stvaraju prihodi i što će ove godine više od 300.000 putnika leteti sa aerodroma - naglasio je Bulatović i dodao da će se sa Kontrolom letenja SMATSA graditi novi toranj i realizovati projekat za prilazna svetla kako bi i u najtežim uslovima avioni mogli da sleću na niški aerodrom.

Autor: Ekipa Kurira