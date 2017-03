BAKA OSVOJILA NAGRADU: Bolesni unuk se obradovao Njujorku

U domovima dobitnika 17 glavnih nagrada u igri "Uzmi račun i pobedi" u subotu uveče, posle drugog izvlačenja slavilo se, a najradosniji bio jedan bolesni mališan iz Kovačice.



Njegova baka Katarina Cicka (61), dobila je putovanje za dvoje u Njujork, a on je odmah dotrčao da je zagrli i da joj čestita.

- Sin koji blizu živi kad je čuo odmah je dotrčao sa decom. Unuk koji ima karcinom dotrčao je, zagrlio me je i rekao "Bakon čestitam". Bio je presrećan, smejao se i skakao od radosti. Zvale su nas komšije, koleginice... Još ne znamo ko će putovati. Deca ne mogu zbog posla i obaveza, a suprug je srčani bolesnik, pa je za njega to naporno - kaže Katarina i dodaje da je muž morao da popije tabletu za smirenje jer nije moga da zaspi.



Put Pariza krenuće Slavka Jonev (41) iz Beograda sa suprugom koji se više od nje raduje prilici da će gledati jedan teniski meč na Rolan Garosu:

- Poslala sam 11 koverata i imala sam predosećaj da ću nešto dobiti. Očekivala sam kola, a dobila put u Pariz. Čak sam se sa prijateljima i komšijama šalila i govorila "ja ću, ja ću nešto dobiti". Čak sam i deci koja su mala rekla da se smire i gledaju jer će mamu izvući. Vrlo čudno zvuči ali bilo je tako.



Za Judit Gojkov (60) iz Kanjiže od subote 13 je srećan broj:

- Nisam gledala televiziju pa su mi sinovi javili da sam dobila automobil. Poslala sam tri koverte, od kojih samo jednu na moje ime i to 13. marta, a ostale dve na sinove. Imam jako star "opel vektru", pa je novi auto došao u pravi čas i ja ću da ga vozim. Slavili smo sa komšiajma, a ja nisam celu noć mogla zaspati.



I Mirjana Bukvić (31) iz Bačke Palanke nije mogla da spava od sreće zbog dobitka, a novi auto voziće sa momkom.



Podsećamo, glavna nagrada, stan u beogradskom naselju Braće Jerković, pripala je Zorici Spasić iz Blaca. Dobitnici mogu da se jave Kontakt centru nagradne igre na telefona 011/3620-146.



Sledeće subote izvlačenje... Nova šansa za neizvučene koverte

ČINJENICE:



- 18 koverata bilo je neregularno

- 5 koverata nije sadržalo podatke o učesniku nagradne igre

- 4 koverte su sadržale račune sa iznosom manjim od 100 dinara

Greška ga koštala kola

DRAŽI MU AUDI OD FIJATA



Jedini koji je u drugom izvlačenju nagrada ostao "kratkih rukava" je Dragan Obradović iz Novog sela kod Vrnjačke Banje, čija je koverta proglašena nevažećom zbog neispravnog računa. Obradović ipak nije previše razočaran, jer, kako kaže za Kurir, ima bolji auto:

- Sestra iz Kraljeva me je pitala da li da pošalje koverat na moje ime i ja sam joj rekao, "pošalji, šta me briga". Nisam gledao izvlačenje jer televiziju ne gledam i tek juče mi je sestra rekla da je koverat sa mojim imenom bio izvučen i da je proglašen nevažećim. Nisam se nimalo iznervirao, zašto bih. Imam automobil i to me ne zanima. Verovatno se sestra više nervira, jer bi taj automobil otišao njoj ili sestričini kao poklon.

Strah zbog pravila

VRANJANAC PARKIRA JOŠ JEDAN "FIJAT"



U dvorište Saše Ilića (44) iz Vranja uskoro će ući još jedan fijatov automobil pošto u garaži već ima auto tog proizvođača. Kako sam kaže, najgore je bilo iščekivanje dok komisija ne završi proveru računa.

- Poslao sam 25 koverata i spremio sam još sedam-osam. Nisam očekivao da iz onolike gomile koverta izvuku baš mene. To je velika sreća. Znao sam pravila igre, ali doza straha da ne kažu da nešto nije u redu je postojala. Bio sam uzbuđen, ali supruga više i još je u šoku jer je pesimista i nije se nadala nagradi - kaže Ilić i dodaje da će sa prijateljima i rođacima slaviti nedelju dana, ali da će glavno slavlje biti kad auto stigne i kad budu u prilici da ga opipaju.

Anica Radonjić seda u "500 L"

KAD STIGNU KOLA BIĆE VELIKA ŽURKA



Poslatih 10 koverata sa fiskalnim računima bilo je dovoljno Anici Radonjić (57) iz Trstenika da dobije "fijat 500 L".

- Da vam pravo kažem nisam očekivala, ali slala sam koverte. Evo i danas slavimo sa komšilukom, red je da se počastimo, a kada dođu kola onda će veća žurka da bude. Auto ću ja voziti, pošto suprug ne vozi - rekla je Anica za Kurir.

Komšinica donela sreću

POSLE 30 GODINA NOVI AUTO U GARAŽI



Miroslav Novčić (64) iz Ćuprije zahvaljujući pomoći komšinice postao je vlasnik novog auta posle 30 godina.

- Pet-šest puta sam išao u poštu i nikad nisam mogao da dobijem koverte. Komšinica mi je donela koverte, ja sam spakovao račune i ona ih je poslala. Malo sam uzbuđen zbog nagrade je je lepo kad se poklon dobije. Iamam "zastavu 128" staru 30 godina, ali je se ne odričem, meni odgovara. Ćerka će da vozi nova kola, a ja sam više za bicikl i za pešačenje - kaže Novčić.

Baka poklanja dobitak

AUTO UNUKU ZA PUNOLETSTVO



Slađana Krstić (61 ) iz Crniklišta sa samo osam poslatih koverata dobila je "fijat 500L", koji će predati unuku kao poklon za 18. rođendan.

- Presrećna sam. Nisam očekivala auto, ali nadala sam se bar nešta da dobijem. Kad mi je suprug rekao da je moj koverat izvučen rekla sam mu da me ne laže. On je odgovorio, ne lažem te, videćeš. Kad su rekli da je jedan koverat izvučen za kola neispravan suprug mi je rekao "drži se dobro, ako si nešto pogrešila". Kad su me proglasili dobitnikom vrisnula sam i počela da se radujem. Noćas nisam ni spavala od sreće - kaže Slađana.

Vatreni igrač

POSLALA 100 KOVERATA I DOBILA KOLA



Anki Vukmirović (33) iz Kljajićeva isplatio se trud jer joj je jedna od više od 100 poslatih koverata donela novi auto.

- Tek kad su rekli da je sve u redu počeli smo da se radujemo. Svako će po malo da vozi, tata, momak i ja. Imam položen vozački, ali nemam puno vozačkog iskustva jer nemam auto - kaže Anka.

Autor: Slavica Tomčić