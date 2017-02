FESTIVAL KOD ZRENJANINA: Bez dobre rakije nema ni kobaje

U Belom Blatu, nedaleko od Zrenjanina, i ove godine je održan četvrti po redu Festival kobasica i domaće rakije.



Priliku za negovanje tradicije i običaja, a pre svega za predstavljanje turističkih potencijala ovog banatskog podneblja nisu propustile desetine izlagača, ali i posetilaca festivala.



Četrdeset tri ekipe su se takmičile u pravljenju kobasica, svako po svom receptu.

- Dobra crvena paprika iz Bezdana, crvena slatka i ljuta, mleveni beli luk, so, biber i kvalitetno meso - otkrila je porodični recept za Radio-televiziju Vojvodine učesnica Ivanka Cegled.

- Mi radimo po starinskom, kako su nas naši preci naučili. To je jedina tajna. Zna se šta ide u kobasice. Neko pravi ljuto, neko pravi slanije, mi stavljamo ono standardno, da i deca mogu da jedu, znači da bude ukusno - izjavio je Laslo Roža.



U Belom Blatu živi oko 1.300 stanovnika i dvadesetak različitih nacija, koje se trude da se njihovo mesto nađe na turističkoj turi stranaca u Srbiji.

- I da propagiramo ovaj, da kažemo, zanat mesarski, jer stičem utisak da je sve manje i manje ljudi koji kod kuće prave kobasice - istakao je za RTV Ištvan Požar, organizator manifestacije.

- Mi smo to napravili da bude nekomercijalnog tipa, da mogu da dođu i obični ljudi i prodaju svoj proizvod - zaključio je Miroslav Markuš, predsednik Saveta MZ Belo Blato.



Ove godine ocenjivalo se 176 uzoraka i čak 11 vrsta rakija.

KOBASICIJADA IZ TURIJE obradovala i korisnike crvenog krsta

NARODNOJ KUHINJI DONIRANO 50 KG TURIJSKIH SPECIJALITETA



Kobasicijada iz Turije stigla je u Suboticu, a Crvenom krstu je za korisnike narodne kuhinje donirano 50 kilograma čuvene turijske kobasice. Subotičani su, kao i ranijih godina, na Gradskom trgu pazarili turijski specijalitet poznat po kvalitetu, a za kilogram sveže kobasice plaćali su 400 dinara. Oni koji su odmah želeli da je probaju u kifli ili lepinji platili su 150 dinara za jednu prženu kobasicu.



Donaciju iz Turije za Crveni krst primili su Ilija Đukanović, član Gradskog veća za oblast socijalne zaštite i zdravstva, i dr Siniša Trajković, sekretar Crvenog krsta. U turijskim kobasicama naredna dva dana uživaće i korisnici narodne kuhinje u Subotici, a za te obroke je dobijeno 50 kilograma sveže kobasice. Kobasicijada se u Turiji održava 33. put ove godine, a 26. februara u Turiji će biti pripremljena i najduža kobasica u svetu - duga 3.033 metra, i prodavaće se za 500 dinara po metru.



Kobasičari iz Turije svake godine gostuju u Subotici, Novom Sadu i Somboru, a manifestacija okuplja veliki broj mesara iz čitave Srbije, pa ne čudi što ima tradiciju dugu preko tri decenije.



