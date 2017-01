(FOTO PRIČA) KAO DA STOJI: Zaledio se Dunav kod Novog Sada

Prema poslednjim podacima RHMZ-a, na Dunavu je zabeležena pojava ledostoja i narednih dana se očekuje povećanje gustine leda.

Na delu Dunava od mađarske granice do Smedereva led je pretežno u pokretu i pokriva vodenu površinu od 10 do 40 odsto i preduzimaju se mere redovne odbrane od leda, a od Smedereva do granice led zauzima i 100 odsto vodene površine.

Na ostalim rečnim tokovima led pokriva i do 100 odsto širine reke.

U redovnom izveštaju o stanju vodostaja u 12 časova, RHMZ je potvrdio da se očekuje pojava sve više leda na rekama.

- Na Tisi, banatskim vodotocima, donjim tokovima Dunava, Velike i Južne Morave, kao i na Jablanici i Toplici zabeležena je pojava delimičnog do potpunog ledostaja sa tendencijom povećanja gustine leda narednih dana.

Na gornjim tokovima Dunava, Save, Velike, Južne i Zapadne Morave, kao i na Mlavi, Peku i Timoku osmotren je priobalni led sa ledohodom od 10 do 60 odsto širine rečnog korita - navodi RHMZ.

Prema poslednjim podacima, temperatura vode u Dunavu je oko 0,1 °C, a na ostalim rekama još niža 0 °C, tj na Savi, Velikoj Moravi, Tisi i banatskim vodotocim.

