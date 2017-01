HEROJSKI PODVIG VRANJSKIH VATROGASACA: Iz zavejanog sela spasli čoveka (74) kome je pukao čir

VRANJE -Vatrogasno - spasilačka jedinica imala je ukupno 13 interevencija na izuzetno nepristupačnim terenima od 6. do 10. januara, rečeno je na sednici Štaba za vanredne situacije kojom je predsedavao gradonačelnik i komandant dr Slobodan Milenković.

Vedran Tašković, komandant Vatrogasno spasilačke jedinice kazao je za Kurir da su samo u utorak u večernjim i noćnim časovima, spasioci imali dve teške akcije u kojima su iz nepristupačnih i zavejanih krajeva spasavali starije, bolesne ljude.

- U selu Lepčince smo saonicama izvukli Sinišu Stamenkovića (74) koji je bio u vrlo teškom stanju, jer mu je pukao čir, a sedam dana bio je zavejan u selu. Organizovali smo malo jaču akciju spasavanja sa četiri saonice da

nam se ne bi slučajnu desilo da neke saonice stanu I da ne možemo blagovremeno da ga dopremimo do kola Hitne pomoć- kaže Tašković i dodaje:

- Kada smo stigli, čovek je već bio na izmaku snage. Zahvaljujući dobroj koordinaciji svih tela, ustanova i preduzeća koja aktivno učestvuju u svim aktivnostima koje preduzima Štab za vanredne situaciji i u ovom slučaju uspeli smo da spasimo čoveka.

Prema Taškovićevim rečima sledeći slučaj bio je malo dalje od ovog kraja, na području sela Gornje Puniševce.

- Trebalo je da bezbedno prebacimo lekara do čoveka Duška Ristića koji ima preko 80 godina sa temperaturom od 40 stepeni. Po ovoj hladnoći na preko 900 metara nadmorske visine, a u takvom stanju on nije smeo da se transportuje do bolnice, imao je temperature tri dana.

U tom trenutku je temperatura vazduha bila - 27 stepeni. Smetovi su bili visine do metar ipo, noćni uslovi rada su bili najopasniji i padao je sneg neverovatno. Spasioci su se oko sat vremena probijali sa četiri saonice i pritom je i lekar iz hitne službe je dao svoj veliki doprinos, iako nije imao nikakvu posebnu opremu za ovakve uslove–navodi Tašković.

On je istakao da je pacijent sa puknutim čirom hospitalizovan u ZC Vranje a da je u drugom slučaju pacijent sa temperaturom pregledan je u kućnim uslovima, a od lekara je dobio terapiju za naredne dane.

Gradonačelnik Vranja i komandant Štaba za vanredne situacije Slobodan Milenković je konstatovao da se situacija polako, ali sigurno stabilizuje, ocenivši da je uz angažovanje svih relevatnih službi i dobre koordinacije, stanje na terenu daleko povoljnije u odnosu na prethodne dane.

Akcija spasavanja bolesnih osoba iz Ćurkovice i Gornjeg Punuševca je uspešno sprovedena, uz odličnu saradnju Vatrogasno-spasilačke jedinice, Vodovoda, Zdravstvenog centra i privatnih lica koja imaju sopstvene motorne sanke.

Mehanizacija ,”Vodovoda i Preduzeća za puteve “Trace" je maksimalno angažovana i radi na čišćenju prioritetnih putnih pravaca.

Usled povećane potrošnje za 20 odsto dolazi do povremenih prekida u napajanju električnom energijom , ali se brzo interveniše, tako da nema ozbiljnih problema.

U Vranjskoj Banji svi glavni putni pravci su prohodni, mehanizacija nastavlja da čisti na području MZ Korbevac, a naloženo je da put do Nesvrte bude osposobljen.

Sve gradske škole su počele sa radom, a u pojedinim poput OŠ “Vuk Karadžić i “Dositej Obradović;, grejanje nije na zadovoljavajućem nivou.

U brdsko-planinskim predelima nastava nije počela. Sa današnje sednice naloženo je da komunalna inspekcija i policija nastave sa obilaskom terena i preduzimanjem mera na otklanjanju problema.

