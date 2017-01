HRABRI POLICAJCI: Jači i od smetova, spasli 150 ljudi

Hrabri pripadnici MUP Srbije uspeli su da iz smetova evakuišu 145 građana i spasu šestoro ljudi!



Policajci i pripadnici Sektora za vanredne situacije, na temperaturama koje su padale i do - 25 stepeni i po snežnim nanosima i do dva metara, uspevali su da se probiju do ugroženih.



Radoica Kočović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu, kaže da je jedno od dramatičnijih bilo spasavanje Miljka Živanovića iz mesta Šošanica.

- Šošanica je mesto koje se nalazi na oko 7,5 kilometara od puta Kraljevo-Goč. U tom zaseoku praktično su živeli samo Miljko i njegov otac Milivoje. Dobili smo informaciju da Miljko ima ozbiljnih zdravstvenih problema i odmah smo se uputili da mu pomognemo - objašnjava Kočović.



On kaže da su nanosi snega bili visoki, ali da su se oni najviše brinuli da do Živanovića stignu na vreme:

- Miljko je imao problema sa kilom, koja je bila toliko velika da nekoliko dana nije mogao ni da hoda. Uprkos bolovima, odahnuo je kad nas je video. U prikolici koja je bila zakačena na kvadru sa gusenicama odvezli smo ga do Kamenice, gde nas je čekao sanitet - prepričava Kočović, koji kaže da uprkos poteškoćama sa kojima se susreću, pripadnici MUP upravo žive da pomognu drugima.

MUP OMOGUĆIO DA SRBIJA FUNKCIONIŠE



Ministar Nebojša Stefanović zahvalio je svim pripadnicima MUP koji su u prethodnih nekoliko dana naporno radili da sačuvaju živote građana. Rekao je potrebno da se stalno unapređuju tehnička sredstava i obučenost.

STARICU NOSILI TRI KILOMETRA U ĆEBETU



Pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu svoju požrtvovanost su pokazali i u slučaju Jelisavete Garić (90), koju su evakuisali iz zavejanog mesta Savovo.

- Starica živi sama i lekar kojeg smo doveli da je pregleda tražio je da je odvedemo u bolnicu. Međutim, u povratku nam je pukao kaiš na kvadru, pa su je kolege tri kilometra nosile u ćebetu - priča Kočović.

