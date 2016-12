IMA MALI ZOOLOŠKI VRT U STANU: Da može, bio bi doktor Dulitl!

Nije veterinar, ali kao da je njihov najveći ljubitelj iz mašte, doktor Dulitl. Zove se Milan Aranđelović i ima pravi mali zoološki vrt u svom stanu u Novom Sadu.

- Ljubav prema životinjama se javila još dok sam bio mali. Tada sam bežao na Dunav i lovio zmije i žabe, stavljao ih u kutije i donosio kući, pa ih puštao u dvorište. Tako je sve počelo. Mama je dobijala fras zbog mene - priča Milan sa osmehom.



Na pitanje da li zna još nekoga ko toliko voli životinje, skromno odgovara da nije jedini: „Ima nas dosta“, kaže stidljivo. On, jednostavno, ne može da gleda kad neko zapusti životinju.- Sve ovo radim iz velike ljubavi. Nikad nisam niti ću ikad na tome zarađivati. Ima dosta životinja koje su kod mene zato što su bile zapuštene kod svojih vlasnika. A kod mene? Pa... Eto, moj pas Ares ima svoj pasoš, a ja ga nemam.Ares je inače pitbul star četiri godine, koji je kod Milana od kada je bio štenac. Miran je. Nikad nijednu životinju nije dirnuo. Šampion je Srbije na specijalizovanom takmičenju, i to u četiri discipline.- To je kod nas diskutabilna rasa, o kojoj se mnogo priča, a ja mogu da kažem da je to najbolja rasa koja postoji i ne vidim razlog zbog čega je zabranjena. Taj pas jeste za svakog, ali nije svako za njega - kaže Milan.Papagaj Koko, sivi afrički žako, star je četiri godine. Kad neko uđe na vrata, on kaže: „Ćao, kako si? Uđi, sedi!“- Dve godine sam pokušavao da ga kupim kako bih ga izvukao iz uslova u kojim je bio. Ta ptica je previše pametna, zahteva mnogo brige. Te ptice mogu da pate od vrlo sličnih bolesti kao i ljudi. Inteligencija im je na nivou deteta od šest-sedam godina, a žive i po sto godina. Kad sam ga kupio, bio je depresivan, bez jednog krila i repa... Polako napreduje, oporavlja se. Sve to s papagajem sam uspeo uz pomoć veterinarke Ivane Jovandin, koja i sama ima ovakvu pticu od malih nogu - kaže Milan.

Svađa Aresa i Kokoa

KAD PAPAGAJ PSUJE



- Koko je životinja koja nije svedena samo na ponavljanje, on zna da psuje i tačno zna kome će uputiti psovku. Kad pas laje, on mu kaže: „Prekini da laješ, marš na mesto“ - kaže sa osmehom Milan dok drži papagaja, koji prati ono što njegov gazda govori.

Zoo-vrt

ŠTA SVE IMA MILAN



pitbul terijer

belgijski malino ovčar

sivi afrički žako

australijski zmaj

bradata agama

savana monitor

jemenski kameleon

kraljevski piton

kolumbijska boa

argentinska žaba

australijska škorpija

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Slađana Stojanović