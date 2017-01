IMPRESIVNO: Ljuske od jaja oživele mozaik

Da li volite jaja? Barena, pržena, rovita, na oko, kao kajganu, u torti... A šta radite sa ljuskama? Bacate ih, zar ne?



Olga Ivanović, loznička slikarka, ne baca ljuske, već im daje novi život. Život na mozaicima od kalcijuma.

Ideja iz mladosti



Olga se sa četkicom i bojama druži tri decenije i uglavnom platna puni apstrakcijama. Mozaik je oduvek volela, ali nije imala priliku da se posveti toj umetničkoj tehnici i ‚‘slaže‘‘ slike od kamenčića, mramornih ili staklenih pločica u boji.



A onda se setila da je odmah posle završenog filozofskog fakulteta pravila ogrlice i minđuše koje je oblepljivala obojenim pločicama od ljuski kokošjih jaja. To je rešila da ponovi i primeni na mozaicima. I uspela je!

- Važno je da se komadići ljuske lepe na tvrdu podlogu, dasku, šperploču, na kojoj se prethodno uradi crtež. Na platnu to ne može da se primenjuje. Ovakva tehnika traži preciznost i strpljenje. Upotrebi se nekoliko hiljada komadića ljuske za mozaik prosečne veličine, a rad traje i po petnaest dana. Januar je pun praznika, pa sam napravila lepe zalihe materijala za nove mozaike - kaže Olga dok demonstrira tehniku.

Priprema najteža



Ljuske od kokošjih jaja pre upotrebe kuva, opere, očisti od unutrašnje opne, osuši pa boji akrilnim bojama. Slikanje i lepljenje nisu najteži deo rada na mozaiku, već lomljenje ljuske na kvadratne komadiće. Ljuska je krta, pa se lomi kako ne treba, zbog čega je to ‚‘pipav ‚‘posao. Mnogo toga se baci jer je neupotrebljivo, previše sitno, ali uvek ima materijala da se započeta slika završi.

Kuća kreativaca

STALNO U POSLU



Za kreativne, domišljate ljude ono što koristimo svaki dan može da ima više upotrebnih vrednosti, što oplemenjuje i naše okruženje. A kuća Olge Ivanović je upravo takva. Slikarka je po zanimanju profesorka filozofije, bibliotekar, radi ilustracije, lekture, korekture... Životni prostor deli s mužem Milanom Ivanovićem, poznatim lozničkim pesnikom, aforističarem i piscem epigrama.

Nova ideja

PLANIRA IZLOŽBU



- Rad sa ljuskom mi je veoma interesantan. Planiram da u Loznici napravim i izložbu slika urađenih ovom tehnikom, koju, koliko znam, niko ne koristi u ovom kraju. Svaku završenu sliku zaštitim akrilnim lakom. Ljuskama bojim i tikve, a ova je postala kobra - pokazuje slikarka jedno od umetničkih dela.

Foto: Saša Trifunović

Autor: Foto: Tihomir Ilić