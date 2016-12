JAVAŠLUK: Dekan telefonom ukida programe

Dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Rade Doroslovački već godinama koristi državni fakultet za potrebe privatnih kompanija.



Pod nejasnim okolnostima smenjuje profesore, telefonski i usmeno ukida akreditovane studijske programe i mimo svake procedure raspisuje konkurse za master studije u februaru, u vreme kad zapravo počinje drugi semestar na fakultetima.



Veze i vezice



Ovaj čuveni novosadski fakultet ima „neobične veze“ s nekoliko softverskih kompanija, koje preko profesora s fakulteta koji su zaposleni i na fakultetu i u kompanijama „vrbuje i profiliše“ IT inženjere za svoje potrebe. Sve ovo, tvrde upućeni, odvija se pod blagoslovom dekana Doroslovačkog, koji sve bitne odluke donosi u korist kompanija, a na štetu fakulteta i celokupne IT industrije.



Prema našim saznanjima, dve školske godine zaredom Doroslovački je usmeno i telefonskim pozivima „skinuo“ dva akreditovana i srpskoj privredi neophodna studijska programa informatičkog inženjeringa zato što su, kako dekan Doroslovački navodi „potpuno identična s postojećim studijskim programima“. Time je Doroslovački zapravo preskočio mišljenje i Nastavno-naučnog veća fakulteta i Ministarstva prosvete.



Mimo svih pravila



- Ukoliko bi to bilo tačno, onda takva izjava krši važno pravilo akreditacionih standarda, po kojima se svaki studijski program koji fakultet akredituje mora bitno razlikovati od svih ostalih, već akreditovanih. Svaki dekan svakog fakulteta u Srbiji uvek se zalaže da pokrene novoakreditovani studijski program što pre i time ostvari koristi od sprovedene akreditacije. Akreditacija se plaća između 200.000 i 300.000 dinara, a dekan koji se odluči da ne pokrene akreditovani studijski program nanosi veliku materijalnu štetu fakultetu - objašnjava dekan jednog beogradskog fakulteta.



FTN je, mimo svih pravila, konkurs za master studije smera Informatički inženjering raspisao tek u februaru ove godine, kad i nema kandidata za upis, jer se konkursi za master studije raspisuju u septembru.

Na svoju ruku

APEL PROFESORA ZA POMOĆ



Profesorka Zora Konjević smenjena je prošle godine pod veoma nejasnim okolnostima, nakon čega je grupa od 40 profesora i asistenata ovog fakulteta uputila otvoreno pismo navodeći da dekan prof. dr Rade Doroslavački želi da ugasi najpopularniji smer na ovom fakultetu, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, gde se na jedno mesto prijavi više od sedam kandidata.

Doroslovački

ŠTURO (NE) ODGOVARA NA PITANJE



Kako bismo saznali zbog čega nikad nijedna generacija studenata nije upisana na studijski program Informatičkog inženjeringa, veoma potreban srpskoj privredi, obratili smo se i FTN, međutim, umesto odgovora na pitanja, dekan Doroslovački nas je obavestio da je „školske 2016/ 2017. ovaj fakultet upisalo 900 studenata na pet studijskih programa“.

