KAKO SE ŠVRĆKAJU ĆATE U GRADSKOJ UPRAVI: Na putovanja spiskali pola miliona dinara

Na službena putovanja u inostranstvo iz valjevske gradske kase za svega šest meseci potrošeno je pola miliona dinara.



U izveštaju o trošenju budžetskih para od 20. juna do 31. decembra prošle godine koji je dostavljen odbornicima navode se ciljevi i troškovi službenih putovanja, ali ne i to kakvu su korist od toga imali građani Valjeva. Na službena putovanja, pored gradonačelnika, njegovog zamenika i pomoćnika, putovali su članovi Gradskog veća Andra Savčić i Dejan Bogojević, pojedini odbornici, kao i zaposleni u kabinetu gradonačelnika.



Prema izveštaju, najviše para na službena putovanja potrošio je član Gradskog veća Andra Savčić, a najmanje gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović.



Andra Savčić NIJE TO PUNO ZA DEVET DANA Član Gradskog veća Andra Savčić kaže za Kurir da ne vidi ništa sporno u potrošenih 1.000 evra na putovanja. - Proveo sam pet dana u Milanu i četiri dana u Banjaluci. U tu sumu je uračunat hotelski smeštaj, kao i dnevnice koje mi po zakonu pripadaju - kaže Savčić.

Gradonačelnik najmanje putovao

GVOZDENOVIĆU NI 50 EVRA



Najmanje novca na putovanja u inostranstvo potrošio je prvi čovek grada, Slobodan Gvozdenović. On je od kraja juna do kraja 2016. godine išao samo na jedan službeni put van zemlje, i to u Velenje, a dobio je devizne dnevnice od 4.400 dinara.