KURIR TV BOGOLJUB KARIĆ PROŠETAO VRANJEM: U Srbiji treba da se radi i rađa

Bogoljub je Vranjem prošetao u pratnji predsednika gradskog i okružnog odbora Pokreta snaga Srbije.

Lider Pokreta snaga Srbije rekao je da je ovo privatna poseta Vranju i da je nakon jučerašnje šetnje Knez Mihajlovom došao da obiđe porodicu svog zeta Nikole Stojilkovića koji je sa Karićevom ćerkom Danicom sklopio brak 31. decembra 2016.

Vidno raspoložen Karić je pozdravio Vranjance.

- Dobar dan Vranjanci i živela Srbija. Kažu nema Srbija osmeha ima nego šta. Posetu mojoj Srbiji posle 11 godina objašnjavam da je to normalno i prirodno da se svaki naš čovek koji može uključi i učini sve što može za svoj narod i svoju zemlju. A Bogoljub Karić može ogromno da pomogne svom narodu. Tako da juče šetnja moja Knez Mihajlovom posle 11 godina da vidim malo da osetim kako to izgleda i danas Vranje normalno kod mog zeta Nikole došo sam da se sretnem sa svojim prijateljima i sa svim našim ljudima koje nisam video već 11 godina, tako da odabrao sam Vranje što je prirodno i normalno jedan od naših najlepših gradova, ali je nažalost i ovde ekonomska kriza velika - rekao je Karić obraćajući se prisutnima.

On je u razgovoru sa novinarima napomenuo da u svetu mogu da se čuju samo dobre stvari o našim ljudima.

Na to da da Vranjanci od njega očekuju mnogo, Karić odgovara da od njega očekuje, ne samo Vranje, već i cela Srbija.

- Znam da smo mi vredni ljudi i gde god odete u inostranstvo, o našim ljudima možete da čujete samo dobre stvari Ja nudim da se radi, šta hoćete više?– rekao je Karić.

Karić se fotografisao sa okupljenim Vranjancima, pohvalio izgradnju auto puta, ali mu se veoma dopalo vranjsko šetalište u centru grada.

Samo reči hvale Bogoljub je imao za svog zeta Vranjanca Nikolu i ćerku Danu.

-Nikola je odlično naša Dana odlično evo već čeka bebu, rade Vranjanci slušajte nemaVranjanci prave decu tako i treba. Prema tome u Srbiji treba da se radi i da se rađa. Iskreno u Vranju se ništa nije izmenilo za ovih 11 godina ako nema još uvek lanaca i katanaca na fabrikama, manje ima radnih mesta. Mislim da je to tužno, ali nije to samo u Vranju to je maltene u svakom gradu u našoj zemlji situacija je takva, 11 godina situacija je teška u celom svetu a posebno kod nas-naveo je Karić.

Karić je obećao pomoć Vranju.

Kariću se na kraju šetnje obratio i nekadašnji radnik fabrike “Koštana“. On ga je upitao može li Srbija u Evropu sa dugovanjima prema radnicima koja godinama ostaju neizmirena.

- Vratiće država, moraće da vrati sve. I ja sam “slučaj Koštana“ –napomenuo je Karić, osvrćući se očigledno na oduzimanje kompanije „Mobtel“.

Na pitanje šta će ručati kod prije Karić je odgovorio:

-Odakle znam ne treba se uopšte brinuti što se tiče ručka i jela u Vranju znači Vranjanke su poznate širom sveta tako da sigurno će biti ručak biti dobar misliteda nismo priji dali mnogo vremena da sprema, da se snađe- kazao je nakon šetnje centrom Vranja Bogoljub Karić.

TEKST I FOTO: T. Stamenković

Autor: Tanja Stamenković