KUSTURICA BRANI MOKRU GORU: Dok sam živ ovde se neće kopati nikl

Preduzeće se obratilo se krajem decembra prošle godine Zavodu za zaštitu prirode Srbije sa zahtevom za „izdavanje uslova zaštite prirode za istraživanje oolitskog gvožđa i pratećih materijala u mokrogorsko-rzavskoj oblasti“. U međuvremenu, Zavod je ovaj zahtev beogradske firme odbio.

Iako se u zahtevu ovaj put ne spominje istraživanje rude nikla, Kusturica je siguran da je i ovog puta upravo istraživanje nikla glavni cilj.

- Ne ispituju ti tragači rudu željeza, nego traže nikl i basnoslovne milijarde - kaže Kusturica.



U rešenju Zavoda za zaštitu prirode kojim je zahtev beogradske firme za davanje uslova za geološka istraživanja odbijen navodi se pored ostalog da se 85 posto lokacija predviđenih za istraživanje nalazi na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra Parka prirode "Šargan - Mokra Gora" i da je istražni prostor u režimima zaštite prvog, drugog i trećeg stepena. Inače, u zoni zaštite prvog i drugog stepena zabranjena su bilo kakva geološka istraživanja a na čitavoj teritoriji prirodnog dobra zabranjena je eksploatacija.

- Ovo je novi pokušaj da se osvoji jedan prostor. Mokra Gora, međutim, generiše kulturu a ne kopanje nikla. Zavod za zaštitu prirode Srbije odbio je ove tragače za milijardama zbog toga što to nije zdravo i zbog toga što je Mokra Gora, osim ekološkog, postala i centar kulturnih dešavanja. Znajući koliko je taj kapital privlačan, takvih će pokušaja uvek biti, ali, dok sam živ, toga neće biti. Ova Vlada Srbije dovoljno je pametna da joj to ne treba. Ali, ako bi bilo potrebno da se latimo i oružja i branimo zemlju od uništenja, onda... – izjavio je Kusturica za Iskru.



On naglašava da će se Mokra Gora braniti od svih pokušaja "bezbednog kopanja nikla od kojih niko ne bi bio oštećen".

- Kako bi to izgledalo? Nismo u stanju ni da vodu za piće u Užicu održimo bezbednom i zdravom, a da nam bude bezbedna eksploatacija nikla - kaže Kusturica.



Nova opštinska vlast u Višegradu suspendovala je ovih dana odluku prethodnih vlasti kojom je bilo dozvoljeno istraživanje i eksploatacija rude nikla na teritoriji opštine Višegrad koja je u susedstvu Mokre Gore.

- Neko se sada nada da će proći fora s navodnim "istraživanjem željeza", a u stvari traže nikl. Dok sam ja živ toga neće biti - kaže Kusturica.



