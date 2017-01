LESKOVAČKI DETEKTIV OTKRIVA: Glumio sam investitora, lokalni moćnik mi je tražio 100 000 evra

Po zadatku prikupljaju informacije o vama, a da toga niste ni svesni! Ovo su njihove ispovesti...

Verujte, nije baš lako ni uticajnim političarima. Oni koji ih dobro poznaju kažu da su često paranoični, da su u strahu kako ih neko prati i prisluškuje, i nisu daleko od istine jer se dešava da ih često proveravaju i privatni detektivi.

U Leskovcu radi nekoliko privatnih detektiva koji svoju dnevnicu naplaćuju minimum 50 evra, a kada ih angažujete da o nekome prikupe informacije, to čine poput Džejms Bonda ili modernog Šerloka Holmsa u najzamršenijim scenarijima holivudskih blokbastera.

Foto: Shutterstock Alavi političar

Našeg sagovornika angažovala je centrala jedne od najuticajnijih političkih stranaka kako bi „proverio poštenje“ njihovog partijskog druga koji je u tom trenutku žario i palio najvećim gradom na jugu Srbije.

„To nije bilo lako. Reč je o jako uticajnom čoveku. Moj zadatak je bio da proverim koliko je koruptivan. U startu nisam znao kako to da uradim, kako da uđem u zgradu opštine… Bila mi je potrebna pomoć iz vrha moje agencije“, počinje nam priču kao iz filma ovaj privatni detektiv iz Leskovca.

Foto: Thinkstock

Njegov zadatak je bio da tom gradskom moćniku ponudi mito.

„A da bih uopšte došao do njega, morao je da mi veruje. I tu nastaje pravi holivudski zaplet. Ljudi iz agencije su mi napravili lažni identitet, obukli u najskuplje odelo i dali da vozim automobil vredan 150.000 evra. Pretvorili su me u uspešnog kvazi biznismena gastarbajtera, napravili su mi čak i sajt firme koji je izgledao jako moćno… Moje je bilo samo da dođem do tog poltičara i ponudim mu „posao“ iz snova“, priseća se.

Bitno je bilo da ga niko ne prepozna od ranije, „iz njegovog pravog života kako ima običaj da kaže, a znao je da će i on biti proveravan od strane tog istog političara.

Foto: Nemanja Pančić

„Sve je moralo da bude realno urađeno. I na kraju nam je poverovao. Zakazao nam je sastanak, a ja sam mu ponudio da u njegovom gradu otvorim fabriku sa 300 novih radnih mesta i da sam spreman da u to uložim pola miliona evra“, priča.

Kada je skoro došlo do potpisivanja ugovora, u predlogu ugovora je namerno ostavio prazno mesto za cifru.

„Čekao sam njegov predlog. I ladno je ponudio da se u ugovor stavi cifra od 400.000 evra, a ne pola miliona koliko sam mu ja bio rekao da sam spreman da uložim. Kazao mi je kako će mi obezbediti sve dozvole i potrebnu infrastukturu bez ikakvih čekanja i nepotrebnih trzavica ali da to košta 100.000 evra i da ćemo se oko otplate toga dogovoriti, kako, na koji žiro račun, a deo novca njemu na ruke. Tu je moj posao bio završen. Sve dokaze koje sam skupio predao sam u centralu njegove stranke“, završava nam priču ovaj privatni detektiv iz Leskovca.

Ilustracija, Foto: Thinkstock

Ime političara je poznato redakciji i još uvek se nalazi na istoj funkciji u gradu u kojem živi, godinu i po dana kasnije nakon nepristojne ponude koju je dao lažnom biznismenu.

Ne verujte ni konobaru u kafiću

Na naše pitanje da li ga je strah da se ne sretne ponovo bilo kada sa tim političarem kojeg je razotkrio u nameri da ga potkupi, kaže da nije.

„Mislim da me čak ne bi ni prepoznao. Ja sam u realnom životu jedan normalan i prosečan momak koji ne nosi skupa odela i staove, ne vozim skupe automobile i radim u jednoj običnoj firmi dosadan i običan posao“, kaže.

I dodaje da bi bili zabezeknuti kada bi saznali ko se sve bavi detektivskim poslom u ovom gradu.

Foto: Shutterstock

„Možda je to konobar u vašem omiljenom kafiću koji vam svaki dan služi kafu, možda vaš komšija ili običan radnik u Džinsiju… Nemojte to da vas iznenadi“, priča naš sagovornik.

Sve u svemu, kaže, detektivski posao jeste težak, ali s obzirom na to koliko je isplativ, zanimljiv, i koliko sa sobom nosi uzbuđenja, on je veoma poželjan.

Ipak, od 1. januara ove godine on se više ne bavi detektivskim poslom i razloge za to otkrićete na kraju našeg serijala.

(Dragan Marinković/Jugmedia.rs)

http://chats.viber.com/kurir