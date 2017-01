MAJSTORSKI: Jovan Cvijić napravio kuću na drvetu

Za Jovana Cvijića, oca srpske geografije, rođenog 1865. u Loznici, čuli su svi u Srbiji. Njegov lik je poznat svima. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog novčanice od 500 dinara.



Međutim, u Loznici danas živi i radi još jedan Jovan Cvijić. Stolar. On neće ostati zapamćen po naučnim dostignućima u geografiji, kao njegov slavni zemljak, ali će ga svi pamtiti zbog - kuće.

Na tri duda



Četiri meseca rada na proračunima i građevini trebalo je modernom Jovanu Cvijiću da bi napravio kuću na drvetu. „Temelji“ su joj tri dudova stabla na samoj obali Drine. Baš na tim dudovima Jovan je podigao platformu koja drži kuću tešku oko tri tone, s pogledom na ćudljivu reku.



Kada je izabrao mesto, morao je dobro da projektuje i utvrdi gde i koliko greda i podupirača treba postaviti da bi sve bilo sigurno.



Onda je u svojoj stolarskoj radionici počeo da pravi delove buduće kuće u krošnjama. Utrošio je nekoliko kubika daske da bi napravio ono što je naumio. Radio je dan i noć, ali sada ima kutak kao niko drugi.



U drvenom gnezdu



- Kuća je urađena od prirodnih materijala jer nisam želeo da narušim okruženje. Najpre sam delove uradio u radionici, pa ih doneo ovde i za tri dana sklopio i pokrio na platformi. Onda sam sređivao unutrašnjost vodeći računa o svakom detalju, da bude što lepše i udobnije, ali da ne oštetim drvo. Zbog toga jedna grana ulazi u kuću kroz pod, a izlazi kroz zid. Na malo više od trideset kvadrata su dnevni boravak, kuhinja i kupatilo, na galeriji je spavaća soba, imam i lepu terasu, a do kuće vodi viseći most. Trudio sam se da iskoristim svaki deo na najbolji način i prema oceni onih koji su videli kuću na dudovima, izgleda da sam uspeo - kaže Cvijić i ističe da se „kuća u oblacima“ veoma brzo zagreje i u zimskim danima.

Kao iz bajke

USPAVLJUJE GA HUK DRINE



Izbetonirani plato nalazi se ispod kuće, a tu su i stepenice koje vode do obale i čamca spremnog za plovidbu. Kuća je, kad dudovi olistaju, gotovo sasvim skrivena od pogleda prolaznika koji idu na kupanje ka obližnjoj Žićinoj plaži, dok je u jesen i zimi uočljiva. Poseban užitak je prenoćiti u ovom „drvenom gnezdu“ jer iz spavaće sobe pogled pada na reku, pa njen huk i uspavljuje i budi.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Tihomir Ilić