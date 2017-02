MEDICINSKI FENOMEN! KAD SRCE KUCA DESNO: Draganu su svi organi na suprotnoj strani!

Kad ode kod lekara, Dragutin Pajić iz Jadranske Lešnice kod Loznice uvek se zadrži malo duže, pošto nikada ne mogu iz cuga da mu nađu srce.



Traže ga na uobičajenoj levoj strani, a ono kuca desno, pošto je Pajić medicinski fenomen - ima totalnu inverziju organa, pa su svi na desnoj strani, kao u ogledalu.



Fudbal u inat svima



Ipak, nesvakidašnje pozicioniranje srca, jetre, bubrega i ostalih organa uopšte mu ne smeta i funkcioniše kao sav „normalan“ svet, samo malo drugačijeg „rasporeda“.



Situs inversus, što je stručan naziv za ovo stanje organa, utvrđeno mu je kada je imao dve i po godine. Doktori su tada bili ubeđeni da je Dragutin težak srčani bolesnik i čak su davali crne prognoze o njegovom životnom veku, ali su, na Pajićevu sreću, pogrešili.

- Nikada nisam imao nekih zdravstvenih smetnji ili problema zbog takvog položaja unutrašnjih organa. Bavio sam se sportom dugo godina, mada su lekari u početku to hteli da mi zabrane. Kada sam imao 16 godina, doktori su mi zabranili da igram fudbal, ali nisam se pomirio s tim. Prošao sam specijalističke preglede i dobio potrebnu saglasnost, tako da sam se s fudbalskom loptom aktivno družio čitavih 17 godina. Doskora sam se redovno bavio sportom, trčanjem, vožnjom bicikla, dizanjem tegova, a sada to činim rekreativno. Svakako da je neobično kada čovek ima organe kao u ogledalu, ali je meni uvek bilo najbitnije da oni funkcionišu kako treba iako su na „pogrešnoj strani“ - objašnjava Pajić, svojevremeno dugogodišnji radnik HK „Viskoze“, a zatim lozničkog suda.



Lekari su ga pitali i da li je bilo sličnih slučajeva u njegovoj porodici, ali koliko Dragutin pamti i zna, on je jedini.



Normalno živim



- Meni je najvažnije da mi to nikad nije smetalo niti me sprečavalo da normalno živim. Kad ljudi čuju za to, interesuje ih kako je to kada su ti na desnoj strani tri četvrtine srca i budu baš iznenađeni. Voleo bih da upoznam još nekoga sa organima u ogledalu, javlja su mi se neki ljudi sa totalnom inverzijom unutrašnjih organa, čak i sa Novog Zelanda, ali još nikog takvog nisam lično sreo - zaključuje naš sagovornik.



Objašnjenje

Šta je Situs inversus



Kod inverzije organa, stručno nazvane Situs inversus, srce je desno, ali su i slezina sa desne, jetra sa leve strane, tanko i debelo crevo imaju obrnut položaj, međutim, prema stručnoj literaturi, kada svi organi promene mesto, između njih sve funkcioniše bez tegoba.

Autor: Tihomir Ilić