Ministarstvo: Železnica redovno, reke bez plovidbe zbog leda

Zbog radova na mostu preko reke Likodre u Mestu Mojković, obustavljen je saobraćaj na putu Krupanj-Gračanica. Neprohodni su, takođe, putni pravci Odvraćenica - Preko Brdo i Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar -Duga Poljana -Rasno - Karajukića Bunari -Ugao - državna granica sa CG (Moravac).

Železnički saobraćaj na mreži pruga čiji je upravljač "Infrastruktura železnice Srbije" a.d. funkcioniše redovno, saopštilo je danas Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kako se navodi, saobraćaj se odvija bez poremećaja i nema značajnih smetnji u funkcionisanju koje su uzrokovane nepovoljnim vremenskim uslovima - niske spoljne temperature, snežne padavine, jak vetar, smanjenja vidljivost i slično.

Nije bilo zastoja u saobraćaju vozova, niti poteškoća u odvijanju robnog železničkog saobraćaja.

Sa Aerodroma Nikola Tesla Beograd letovi su realizovani kako je i planirano redom letenja, bez otkazivanja prouzrokovanih vremenskim prilikama u Beogradu.

Bilo je nekoliko manjih kašnjenja zbog polazaka sa odredišnih aerodroma do aerodroma u Beogradu.

Let za Podgoricu u 18:50 otkazan je zbog meteoroloških uslova u tom gradu.

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd obezbedile su neometano i bezbedno odvijanje avio-saobraćaja angažovanjem svih svojih stručnih službi.

Na Aerodromu Konstantin Veliki u Nišu saobraćaj se odvija nesmetano i vremenski uslovi ne utiču na opslugu, prihvat i otpremu vazduhoplova, putnika i stvari, kao i rad ostalih službi.

Uređaji i sistemi SMATSA doo u punom operativnom radu, a sve usluge u vazdušnoj plovidbi pružaju se neometano.

Što se tiče vodnog sabraćaja, na reci Tisi je obustavljena plovidba 05. januara, od brane na Tisi do granice sa Mađarskom.

Plovidba je obustavljena zbog ledostaja koji pokriva do 90 odsto plovnog puta, u svim krivinama, plovidbenim otvorima mostova i uskim grlima plovnog puta na ovom sektoru.

Na kanalima hidro sistema Dunav - Tisa - Dunav je, zbog ledostaja, obustavljena plovidba dana 6. januara.

Na reci Savi je 8. januara, usled pojave leda i ledohoda, kao i izrazito niskog vodostaja, obustavljena plovidba od 49 do 210,8 rečnih kilometara.

Na Dunavu je 8. januara, usled pojave leda i ledohoda, obustavljena plovidba od Bezdana do Kladova, dok je od Kladova do Djerdapa II plovidba obustavljena zbog jakih udara vetra i formiranja ledenog pokrivača.

Redovna odbrana od leda proglašena je na Dunavu od 1275 do 1215 rečnog kolometra, kao i na sektoru od Golupca do Smedereva 2, zatim na Savi od Hrtkovaca do granice sa BiH, kao i na celom toku Tise.

Doneta je odluka o aktiviranju ledolomca "Greben" na potezu od Djerdapa 1 do izlaska iz Kazana, ističe se u saopštenju.

