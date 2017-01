MOKRIN: Gusani čeliče kljunove i krila

Nakon novogodišnjih i božićnih praznika mokrinski guščari uveli su svoje ljubimce u višenedeljni trenažni proces kako bi što bolje dočekali 31. Gusanijadu.



Bildovanje bataka... Gusani dnevno pređu nekoliko kilometara

Laici bi rekli da do 26. februara ima još dosta vremena. Velikom finalu prethodiće eliminacioni dueli krajem januara i tokom februara, jer će kljunove i krila, u tri uzrasne kategorije, ukrstiti više od sto gusana. Iz tog razloga uveliko se trenira.- U društvu vlasnika i lepših polovina gusani svakodnevno nabijaju kondiciju u vidu kilometarskih šetnji ulicama i livadama. Kvalitetna ishrana i higijena su vrlo bitni, ali postoji i nešto važnije. Bez ljubavi i nežnosti lepših polovina, koje su neizostavan dekor tokom nadmetanja, u za tu priliku žicom omeđenom ringu, borac oštrog kljuna i kao stena jakih krila neće biti stimulisan za guščiji fajt. Njihovo strastveno gakanje podiže gusanu adrenalin i uliva mu samopouzdanje - pojašnjava za Kurir magistar Živica Terzić, predsednik udruženja Belo pero iz Mokrina.

Najjači nosi sve... Surova borba za prvo mesto

On je pre nekoliko godina objavio knjigu „Belo pero“ i uz oblje fotografija, statističkih podataka i urnebesnih anegdota ukazao na suštinu ovog svetski poznatog takmičenja.- Knjiga je moj doprinos promociji guščarske proizvodnje, ali i način da nevernim Tomama pojasnim da se gusani, nošeni prirodnim nagonom u vreme parenja, nadmeću da brane svoja jata, a ne da ih vlasnici na to primoravaju. U najgorem slučaju gusani ostanu bez nekoliko pera, i to je sve. Tako bi bilo i da nije naše Gusanijade - ukazuje Terzić i podseća na to da je ovo neobično takmičenje zvanično registrovana u Unesko, a održava se od 1986. godine.U Mokrinu sada ima oko 1.500 gusaka, a nekada ih je bilo na hiljade.

Preparirani prvaci

KUĆU ČUVAJU BESMRTNI ŠAMPIONI



Terzićevu porodičnu kuću čuvaju dva besmrtna šampiona - Majstor i Klej 2. Živica je 2011. i 2012. trijumfovao na Gusanijadi, a pre nekoliko godina ostao je bez ljubimca Majstora. Živica ga je preparirao, dok je i njegov otac Sava preparirao šampiona neobičnog imena Klej 2. Titulu mu je doneo 1993. godine.

Autor: Foto: Saša Urošev