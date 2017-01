MUKE KURŠUMLIJSKIH PUTARA: Neki nas slažu da su bolesni pa nam traže da im očistimo i put do štale?!

Kako je rekao predsednik opštine Kuršumlija Rodoljub Vidić, komunalna preduzeća angažovala su kompletnu mehanizaciju i rade na raščišćavanju puteva.

Direktor Javno-komunalnog preduzeća "Toplica", koje je preuzelo brigu čišćenja puteva na teritoriji Kuršumlije, Vojimir Čarapić rekao je da je to preduzeće rasporedilo svu mehanizaciju i zaposlene na putevima ka planinskim selima i da se ti putevi osposobljavaju u najkaraćem roku."Zaista smo na nogama 24 sata dnevno. Putevi se čiste i noću, kako ne bi došlo do situacije da previše budu zavejani, pa da ni najteža mašina ne može da pridje. Odazivamo se na sve pozive, naročito na poziv Doma zdravlja, do sela gde ima bolesnih", kazao je Čarapić.

Vidić je rekao se dnevno javi 50 meštana okolnih sela sa raznim zahtevima, ali da zbog čudnih situacija koje su imali prošle godine, sada vode računa i o istinitost prijava."Ljudi zloupotrebljavaju situaciju, pa na primer, zovu i prijave da su teško oboleli i traže da im se hitno očisti put. Onda kad očistimo i stignemo do njih, oni traže da im se očisti ispred kuće, do štale. Čak i da im se nahrani stoka. Ispostavi se, da niko nije bolestan. Tako izgubimo vreme, dok je nekome u nekom drugom selu zaista potrebno hitno očistiti", kazao je Vidić.

On je kao primer naveo da je pre nekoliko dana meštanin jednog planinskog sela pozvao službe da hitno dodju, a da je kada su do njega stigli, posle šest sati čišćenja, rekao da je to pozvao preventivno, jer vlada grip. ; Prošle godine je zabeleženo nekoliko zanimljivih slučajeva.U selu Igrište, meštani su zvali da im se očisti put, pošto to selo nije došlo na red, meštani su sami, pre opštine, proglasili vanrednu situaciju, zvali medije i slali dopise redakcijama. Zapravo u selu živi 21 stanovnik, a 19 njih su pušači pa je su tražili da im se očisti put jer im je nestalo cigara.Prošle godine, gradske vlasti dobile su fotografiju čoveka koji je navodno umro i ožalošćene oko njega u udaljenom planinskom selu. Kada je probijen put do tog sela i kuće pokojnika, gde su smetovi bili i do tri metra, preminuli je "vaskrso" i dočekao teške mašine u dvorištu.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Beta,Foto: AP