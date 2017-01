NA VEČNI POČINAK U ZALEĐENIM RAKAMA: Težak rad na gradskom groblju!

Neki poslovi moraju da se obave bez odlaganja i bez obzira na vremenske uslove. Jedan od takvih je i sahranjivanje, koje uopšte nije lako ni tokom ledenih dana, a kamoli kada treba kopati smrznutu zemlju.



Uprkos hladnoći, radnici lozničkog KJP ‚‘Naš dom‘‘ redovno obavljaju svoj deo posla jer smrt ne bira godišnje doba.



Ot­pa­da­ju ru­ke... Milivoje Pantelić

Pre kopanja najpre treba ukloniti sneg i led, a onda krenuti u borbu sa zaleđenim tlom. Prethodnik ašova i lopata je kramp, pa kad on probije tvrdu zemlju, može se nastaviti dalje. Treba iskopati raku duboku oko metar i po i dugu dva u danima kad kamen puca od studeni.- Jedan kopa jednu raku kad imamo više sahrana, a u ovim uslovima na smenu po dvojica, eventualno trojica da se što brže obavi posao i da se ljudi ne smrzavaju. Radi se samo ručno jer mehanizacija ne može da priđe pošto su urađeni opsezi za grobna mesta - objašnjava upravnik gradskog groblja Anđelko Vučićević.Prostor za kopanje je tesan, ilovača ‚‘masna‘‘ i teška, a ledeni vetar ‚‘prolazi kroz glavu‘‘. Na groblju rade dva grobara po 12 sati svaki drugi dan, sada zbog mraka i zime sat kraće, a trojica ljudi iz građevinske grupe im pomažu. Raku kopa Milivoje Pantelić, snažne ruke guraju ašov u gustu ilovaču.- Kad ašov odradi svoje, onda se radi lopatom, a pri kopanju jedne rake izvadimo oko dva i po kubika zemlje. Radimo svaki dan, ovde nema odlaganja. Do podne posao mora da bude gotov bez obzira na to da li sunce peče ili steže mraz. Radili smo i za božićne praznike, na onim ledenim danima. Na smenu. Malo jedan, pa drugi, ali važno je da se posao obavi - kaže ne prestajući da radi.Njegov kolega Milan Matić dodaje da često više i ne osete ruke od hladnoće, ali mora da se radi:- Po ovom nevremenu za kopanje rake treba četiri-pet sati. Kada je jedna raka dnevno, kopamo dvojica, naizmenično, ali ako su tri-četiri, a dešava se, onda svako kopa jednu da bi se stiglo na vreme.

Smrt ne čeka lepše vreme

NA DEBELOM MINUSU VEĆ 20 SAHRANA



Od početka godine bilo je već dvadesetak sahrana, a prošle godine ukupno 262, što je manje nego obično, jer na lozničkom gradskom groblju prosečno bude po 300 ukopa godišnje.

