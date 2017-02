NEOBIČAN HOBI: Most na suvom spomenik Banatu

U početku sam samo hteo da probam i da vidim koliko mogu, a posle je preraslo u ljubav, hobi i zanat!



Ovim rečima počinje svoju ispovest Nenad Kovač iz Orlovata, radnik JKP „Čistoća i zelenilo“. On se, osim redovnim poslom, bavi i izradom ukrasnih predmeta od drveta, koji plene svojom lepotom.



Posebnu pažnju privukao je izradom Mosta na suvom, kao i željom da na taj način ovekoveči sve mostove u Banatu.

Za sve je kriv deda



Ljubav prema stolarskom zanatu preneo mu je deda. Kasnije mu je to postalo i zanimanje, a od toga je počeo i da zarađuje.

- Radeći u jednoj fabrici nameštaja, zainteresovao sam se za duborez. Međutim, bila su nesrećna vremena, koja su odnela mnogo toga, pa i fabriku. Dugo godina sam radio svašta, samo ne to što volim. Pre sedam godina vratio sam se stolarskom zanatu, staroj ljubavi, i od tada sam svim ovim i počeo da se bavim predanije i ozbiljnije.



Drugar ga inspirisao



Nenad voli da izrađuje predmete od drveta onakvog kakvog ga pronađe u prirodi, od oblica, a može da napravi gotovo sve što mu padne na pamet - žardinjere, fotelje, ljuljaške, bunare, kućice za ptice i mnogo drugih stvari.



Ideju da napravi baš Most na suvom dobio je kad je video maketu koju je napravio njegov drugar, navodi portal I Love Zrenjanin. Tada je sebi sebi zadao zadatak da napravi veću i detaljniju.

- Ako učenik ne nadmaši učitelja, ništa nije ni uradio - dodaje on. Tako je nastalo ovo delo, za koje mi je i taj drugar pružio ruku i čestitao - kaže Nenad Kovač.

Planovi za budućnost

PRAVIĆE AJFELOV MOST



Nenad najavljuje da će uskoro početi da radi maketu Ajfelovog mosta - zrenjaninske ćuprije koje više nema.

- Sakupljam stare slike da bih imao što više sitnih detalja, da napravim maketu baš onako kako je most nekada izgledao.



Nenadova želja je da napravi makete svih mostova u Banatu, a posebno mosta u Orlovatu.

- To je železnički most sa mnogo detalja, prilično je star, a maketa će, kada bude gotova, biti poklon za Mesnu zajednicu. Možda dobije svoje mesto i u kući Uroša Predića.

