OBOLELA VERICA MOLI ZA MOST: Želim da i ja mogu da stignem do grada Srbija 10:33, 24.03.2017. 1

Verica Ristić (34) iz Bresničića kod Prokuplja uputila je poziv ljdima dobre volje da joj pomognu da se nekako reši izlivanje potoka zbog koga ona, pošto je u kolicima, ne može da ga pređe.



Više puta obraćala se nadležnima u opštini. Verica već 17 godina ima multiplu sklerozu i živi s majkom u zaseoku, a jedina veza sa svetom joj je put koji je većim delom godine poplavljen.

- Otkako je urađen propust u rečnom koritu, dolazi do izlivanja, jer taj propust ne može da prihvati toliku količinu vode. Zato smo majka i ja bukvalno izolovane od sveta. U prokupačkoj opštini nam je rečeno da nema para da se napravi ni najmanji mostić kako bih kolicima mogla da pređem na drugu stranu - kaže Verica:

- Bila sam odlična učenica, ali mi je život doneo bolest. Ima 17 godina otkako sam se razbolela i 10 godina kako pišem molbe lokalnoj samoupravi da naprave most i asfaltiraju put.



Vesna kaže da se s bolešću nosi jer zna da, iako je u progresiji, ima onih koji su u mnogo težoj poziciji od nje, ali ne odustaje od ideje da konačno i ona kad poželi može kolicima da dođe makar do glavnog puta.



Milan Aranđelović, član prokupačkog opštinskog veća, kaže da je ekipa pre nekoliko dana izlazila na teren.

- Zaista postoji opravdana potreba da se što pre reaguje. Obavezujemo se da problem što pre rešimo - kazao je Aranđelović.



B. R.

