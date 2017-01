OVAKO LALE SLAVE BOŽIĆ: Badnjak nosi 30 konjanika

Najradosniji hrišćanski praznik Božić, ali i Badnji dan, koji mu prethodi, vekovima se na severu Banata praznuju u krugu najmilijih, a i ovoga puta biće obeleženi na tradicionalan način.



Kikinđani s ljubavlju neguju drevne običaje koji su se zadržali do danas. Badnjak ispred pravoslavne Crkve Svetog Nikole u centru, ali i Hrama svetih Kozme i Damjana na periferiji grada donosi grupa konjanika i fijakera. Prvu takvu povorku je još 1992. godine organizovao Miroslav Mile Alasev (73) iz Kikinde, čuveni konjar i najstariji učesnik povorke:- Inače, na putu do crkve uvek prođemo najvažnijim gradskim ulicama. Povorku čini tridesetak konjanika i fijakera koji donose badnjak. On se osveštava i pali, a mi pre toga grančice delimo brojnim sugrađanima - kaže on. Interesantno je da se samo još u ovom delu Vojvodine održao lep pravoslavni običaj - korinđanje. Najviše mu se raduju deca, jer na Badnje veče obilaze komšijske kuće i pevajući šaljive pesmice najavljuju dolazak Božića - kaže za Kurir poznati gajdaš Milan Vašalić iz Banatskog Velikog Sela. On opisuje kako izgleda korinđanje:- Deca domaćina najpre pitaju: „Da li je slobodno korinđanje?“ Kad dobiju potvrdan odgovor, recituju: „Ja sam mali Iva, trčim preko njiva, njiva se zeleni, gazda se veseli, daj gazda ora, to biti mora.“

Na Božić lome česnicu

NEKOM ZLATNIK, NEKOM SREBRNJAK



Nakon božićne liturgije i ovoga puta će se u Crkvi Svetog Nikole lomiti česnica u kojoj će se nalaziti zlatnik. Prema narodnom verovanju, osobu koja pronađe zlatnik pratiće sreća tokom cele godine. Prošlogodišnja česnica baš je bila velika, prečnika 190 centimetara. U njoj su bili zlatnik i četiri srebrnjaka.

Korinđaši često pevaju: „Ja pretrča preko šora, daj gazda dva-tri ora, čašu vina ili rakije, Božić je kod kapije.“- Kao nagradu dobijaju orahe, jabuke i slatkiše - dodaje Vašalić.

