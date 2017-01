PET DANA ODSEČENI OD SVETA Meštani sela Vlaslovo: Nemamo lekove, neće niko da nam pročisti put

Ivanka Kovačević (73) već nedelju dana nema potrebne lekove i njen suprug Jakov joj daje njegovu terapiju, ali i ti lekovi polako nestaju.

- Probao sam da probijem stazu traktorom, ali je on ostao zaglavljen u snegu. Već dva dana zovem sve redom, obećavaju da će očistiti, ali još uvek ništa. U Prokuplju su nam čak reli da će nam barem lekove proslediti, mada i od toga izgleda nema ništa- kaže sada već iznervirano Jakov Kovačević.

On dodaje da je situacija za njih trenutno bezizlazna, jer i njemu ponestaju lekovi.

- Supruzi sam davao svoju terapiju, ali od juče ujutru (ponedeljak) ni ja nemam više lekova za pritisak. Imam još jednu tablu lekova za šećer. Kada i to ppotrošimo, ne znam pta ćemo- kaže Kovačević.

Njegova supruga i on su šećeraši i oboje imaju visok pritisak. Ipak imali su različite terapije, ali kako je Ivanki nestalo lekova, pije suprugove.

U prokupačkoj opštini su nam rekli da znaju za problem, ali da se nijednim putem iz pravca Prokuplja ne može stići do sela. To je oduvek bilo moguće jedino preko Prolom Banje koja je u kuršumlijskoj opštini. Kako Kuršumlija neće sama da pročisti taj put, dogovoreno je da obe opštine učestvuju u tome, ali do zaključenja ovog broja nije učinjeno.

