PODMIĆIVALI DOKTORE: Finale korupcionaške afere u Vojnoj bolnici u Nišu

Korupcionaška afera u niškoj Vojnoj bolnici delimično je dobila epilog!



Četvorica od pet predstavnika farmaceutskih kuća osumnjičenih da su podmićivali lekare kako bi prepisivali njihove proizvode priznali su krivicu.



Uprkos tome, svi uhapšeni doktori i dalje tvrde da ni dinar nisu dobili na nezakonit način.



Sporazum i istrage



Vojnobezbednosna agencija, u saradnji s vojnom i civilnom policijom i niškim Višim javnim tužilaštvom, uhapsila je 26. decembra prošle godine lekare i farmaceute zbog sumnje da su primali, odnosno davali mito. Zastupnici farmaceutskih firmi M. S., R. K., N. P. i D. P. zaključili su sporazum o priznanju krivice s Višim javnim tužilaštvom, dok je njihov kolega Ž. B. odbio da to učini, pa će protiv njega krivični postupak biti nastavljen.



Blage kazne



M. S. je priznao da je dvema doktorkama, specijalistima fizijatrije u Vojnoj bolnici, u tri navrata dao ukupno 10.000 dinara kako bi one svoje pacijente upućivale da nabavljaju ortopedska pomagala u firmi čiji je on zastupnik. On je osuđen na osam meseci zatvora, uslovno na dve godine.



Njegov kolega D. P., koji je trojici lekara isplatio po 135 evra da bi pacijentima preporučivali dijetetske suplemente čiji je distributer firma za koju radi, osuđen je na istu kaznu.



Smešne sume



R. K., koji je iz identičnih razloga jednog fizijatra Vojne bolnice podmitio sa šest hiljada dinara, dobio je šest meseci zatvora, uslovno na jednu godinu.



Najstrože je kažnjen N. P. On je priznao da je lekare podmićivao kako bi pacijente upućivali da kod njega nabavljaju uloške za dečja stopala, štake i štapove, za šta im je dao preko 60.000 dinara. On je osuđen na godinu dana zatvora, a kaznu će izdržati u svom stanu uz primenu elektronskog nadzora.

Lekari

SLEDI ISTRAGA



Protiv lekara Z. Š., D. Đ., S. M., S. V. i M. B. doneta je naredba o sprovođenju istrage. Kako je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu, s obzirom na to da oni nisu priznali krivicu, protiv njih će biti podneta optužnica.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Milica Milovanović