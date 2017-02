POSLE TRI GODINE MRAKA, JOJIĆI DOBILI STRUJU: Kad je sijalica zasvetlela, zaplakali smo od sreće!

Jojići su pune tri godine živeli u mraku i bez tople hrane i mogućnosti da se okupaju zbog duga za struju od 80.000 dinara koji nisu mogli da plate, jer žive od socijalne pomoći u ukupnom iznosu od 14.000 dinara.



- Slavica je plakala dva sata od sreće a i meni je teško bilo da zaustavim suze kada smo ugasili sveće a upalili svetlo. Prvo smo se lepo okupali, sad će biti i tople supe i kafe a sve zahvaljujući dobrim ljudima koji su se sažalili na nas i medijima koji su otkrili naše muke - kaže Milutin.

Ističe da je beskrajno zahvalan jednom Bobanu, vlasniku niške private firme koji mu je dao 30.000 dinara i omogućio da plati deo duga.

- Toliko me je dirnuo taj njegov gest da je to neopisivo. Pitao sam ga kako da mu se odužim a on mi je odgovorio da to nije ništa, da ne treba ni da mu zahvaljujem. Opština Medijana nam je uplatila isto toliko para pa ćemo izmiriti skoro ceo dug. Dok ima takvih ljudi, ima nade i za one koje je sreća zaobišla kao što je mene i moju sestru – ističe ovaj Nišlija.



Mnogo bolje budućnost izgleda i njegovoj sestri Slavici koja je nakon što je dobila moždani udar, jedva pokretna.

- Bili smo kao u zatvoru, ma ne, kakav zatvor pa i tamo imaju struju i toplu vodu. Gospode Bože, kako smo živeli, šta smo ovo pod starost dočekali. Da ćekamo da nam komšije donesu toplu hranu i kafu. Ovo je neopisivo, kada sam čula zvono na vratima, toliko sam bila srećna. Tri godine je ćutalo – govori drhtavim glasom Slavica.



Medjutim, mukama porodice Jojić još se ne nazire kraj. Nad glavom im visi dug od 250.000 dinara za komunalije a sudski izvršitelji su im zbog toga popisali stvari. Kako niko nije hteo da kupi prepotopski televizor i pokvareni zamrzivač, Jojići strahuju da će im zbog dugova stan otići na doboš.



