POTRESNA ISPOVEST BRATA NESTALOG NENADA: Krenuli smo po badnjak, a onda se izgubio u mećavi!

Braća su se sa još dvojicom drugova pošli u šumu po badnjake ali je u povratku traktor je ostao ukopan u snegu. Krenuli su pešice a Nenadu se u mećavi izgubio svaki trag, iako od mesta nestanka do prvih kuća ima oko jednog kilometra.

Pripadnici niške policije, žandarmerije, sektora za vanredne situacije i gorske službe juče su, četvrti dan zaredom pretraživali svaki pedalj terena na mestu nestanka, gde je Nenadov mobilni telefon poslednji put lociran, ali od nestalog čoveka ni traga ni glasa. Uprkos polarnom vetru koji je na minus 15 stepeni Celzijusa štipao za lice kao klješta, spasioci su pretražili korito zaleđenog potoka, obližnje njive, poljane, bunare za navodnjavanje, grmove, šumarke ali – bezuspešno.

Foto: M.M.

- Nikada nisam video veće nevreme. Neša je vozio traktor a mi smo bili u prikolici. Mi smo u šumi pili vino, on nije pio jer ne pije alkohol. Traktor nije mogao kroz smet i morali smo pešice. On je hteo da ispusti vodu iz hladnjaka da ne bi smrzla. Rekoh mu, pusti traktor daj da spasavamo živote, dobićemo hipotermiju. Imali smo osećaj da je minus 40 jer je duvao strašan vetar. Mećava je bila tako jaka da se na metar i po ništa nije videlo - počinje priču Milibor.

Dvojica drugova Bojan I. (48) i Saša I. (37), krenuli su pešice ka naselju, koje je bilo udaljeno ne više od kilometar.

Foto: M.M.

- Išao sam za njima. Morali smo da uletimo u jednu kolibu da se malo ogrejemo. Mislio sam i Nenad će za nama svaki čas. Dovikivali smo se, čuo sam da mi odgovara ali nisam mogao da ocenim koliko je udaljen. Zapalili smo vatru, ja sam od premora zadremao nekoliko minuta kada me je neko probudio. Morali smo da krenemo kako se ne bi smrzli. Mislio sam on je već otišao ka kući koja je nešto više od kilometer od tog mesta. Nisam ni slutio da nešto drugo može da se desi jer je on najbolje nas poznavao taj teren. Ne znam šta se desilo. On na jedno oko vidi samo 60 odsto, možda se dezorjentisao. Kada sam stigao kući, istuširao sam se da se ugrejem i onda me je san savladao. Kada sm video popodne da brata nema, pozvao sam policiju - priča Milibor.

Komandir policijske stanice Crveni krst Bratislav Stamenković kaže da je potraga je krenula od momenta prijave nestanka 6.januara i da od tada traje neprestano.

Foto: AP

- Non stop pretražujemo teren u cilju pronalaska nestalog. Nastavićemo dalje sve dok ga ne pronađemo - kaže Stamenković.

Milibor apeluje da se u potragu uključi i vojska.

- Apelujem da se potraga ne prekida već da se nastavi i da se uključi i vojska sa psima tragačima. Tri dana ne spavam i ne jedem. Ne mogu da se smirim dok brata ne nađem - kaže Milibor.

BOLESNO DETE SPASENO S PLANINE: Sina kroz smetove nosila na rukama!

HEROJ SA ZALEĐENIM TREPAVICAMA OPET U AKCIJI: Ovako je prevozio lekare do zavejanih i nemoćnih!

(KURIR TV) ZIMA U BEOGRADSKOM ZOO VRTU: Kako životinje podnose LEDENE DANE

BONUS VIDEO - GORŠTAK I ZIMA: Šesnaest kilometara na minus 25, kroz smetove, i ne žali se...

(Blic)

http://chats.viber.com/kurir