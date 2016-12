PRAVI POSLASTICE ZA IZLOŽBU: Ostavio geologiju, bacio se na torte

Torte koje on ukrasi načnu se teška srca! Žao ljudima da pokvare takvu majstoriju!



Dobro, reći ćete, poslastičara ima mnogo. I to je tačno. Ali je retko da geolog pravi ovakve torte!

Galerija mašte



A Milisav Reljić je geolog koga su okolnosti spojile sa slatkim životom: njegovim kreacijama nema kraja niti ima ideje koju ne može da ostvari.



Do sada su njegove spretne ruke ukrasile ili uradile torte na kojima su roštilj, kamioni, automobili, panjevi, bokserski ring, dvorac, kopačke. Tu su i torte u obliku slona, krave, kofera, flaše konjaka ili piva, violine, bebe, foto-aparata, Mikija Mausa, Ajfelovog tornja, kopački, medalja, naslaganih košulja, Diznijevih junaka, Nindža kornjača, Spajdermena, s ružama i čipkama, a jedan paun je imao prava pera.

Muka ga naterala



Kad je stekao diplomu geološkog inženjera, nije slutio da će se družiti s filovima i fondanom. Ali, pre 12 godina je ostao bez posla i rešio da se pridruži supruzi Vesni, koja je vešta u spremanju kolača i torti, pa su otvorili poslastičarnicu.- Kad sam video da mi talenat za vajanje koji imam odmalena pomaže u ukrašavanju torti, onda sam krenuo da radim figure, kombinujem, puštam mašti na volju. Imao sam do sada svakakvih zahteva i nijedan nije ostao neispunjen. Važno je da rok bude dovoljno dug da se figure osuše, a što je želja složenija, to je veći izazov i uživanje u radu. Oblik nije bitan, samo je važno da je torta čvrsta, da na njoj može da se radi - priča Reljić.

Ne zna im broj

UKRAŠAVA PO CEO DAN



Posao može da traje sat, dva, ali i ceo dan, sve zavisi šta treba uraditi. Koliko je tačno ukrasio torti ne zna, ali zna da neke posebno pamti. Poseban izazov bio je uraditi tortu koja je izgledala kao novčanica od 500 evra, koju je ‚‘falsifikovao‘‘ ceo dan kako bi izgledala kao papirnati original. Dosta mu je vremena odnela i jedna u obliku flaše piva, na kojoj je ručno iscrtao etiketu i grb.

Vešte ruke

SLIKA SVAKI SLATKIŠ



- Svaku tortu fotografišem jer moji radovi bukvalno nestanu. Uvek radim drugačije, čak i kad je motiv isti ili sličan. Ne koristim kalupe za ukrašavanje torti, samo maštu, tako da ponavljanja nema. Naše torte stigle su i u mesta van Loznice, otišle na drugu stranu Drine, ali i u inostranstvo. Ljudi se čude kad vide šta supruga i ja pravimo, a nama je drago što naše torte pamte zbog dobrog ukusa, ali i neobičnog izgleda - kaže Reljić.

Autor: Foto: Tihomir Ilić