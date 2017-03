RAT PRED BERBU CRVENOG ZLATA: Malinari traže 230 dinara, hladnjačari odmahuju glavom

Na skupu predstavnika 37 udruženja malinara iz čitave Srbije koji je održan u Ivanjici, proizvođači maline saglasili su se da akontna cena sveže maline roda 2017. godine ne bi smela ići ispod 230 dinara po kilogramu.

- Izvozna cena griza trenutno je 1,85 evra po kilogramu i akontna cena maline ovogodišnjeg roda ne bi smela ići ispod tog iznosa - rekao je na skupu u Ivanjici Dobrivoje Radović, predsednik asocijacije Malinari Srbije uz poziv lokalnim samoupravama da narednih nedelja budu posrednici u organizovanju niza sastanaka proizvođača i hladnjačara na kojima bi se razgovaralo o ceni maline.



S druge strane, hladnjačari s kojima smo juče razgovarali na cenu od 230 dinara po kilogramu vrte glavom i kažu da je sada rano i nerealno određivati otkupnu cenu maline.

- Mi i dalje živimo u oblacima i nerealnim očekivanjima što se ove oblasti tiče. Trebalo bi znati da je trenutno u hladnjačama u Srbiji oko 60.000 tona maline prošlogodišnjeg roda, do berbe prodaćemo još 20 do 25.000 tona, dakle, novi rod sačekaćemo sa 30.000 do 40.000 tona maline u hladnjačama. Ovogodišnji rod maline u Srbiji mogao bi ići i do 110.000 tona, a valja imati u vidu da su zemlje u okolini, od Bosne, Kosova, Bugarske, Mađarske, Poljske, povećale proizvodnju i svi pritiskaju tržište EU, a mi iz Srbije tržište SAD smo zbog pesticida izgubili još pre nekoliko godina - kaže jedan od hladnjačara iz zapadne Srbije koji nije želeo da mu se pominje ime.



Prema rečima Dragana Terzića, predsednika SO Arilje, problem Srbije nije u količini proizvedene maline već u činjenici da je Srbija u 2016. izvezla tek 20.000 tona maline.

- Hladnjačari su mešali vilamet i polku i došlo je do velikih problema na tržištu. A priča o hiperproizvodnji maline u svetu je laž. U 2015. godini svetska proizvodnja bila je oko 350.000 tona, za trećinu manja od potreba - reči su Terzića.



Sa svoje strane hladnjačari upozoravaju da bi, s obzirom na velike zalihe u hladnjačama i kredite kojima su hladnjače opterećene, visoka otkupna cena mogla da znači i da bi deo ovogodišnjeg roda maline mogao ostati neotkupljen.

