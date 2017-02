ROMEO I JULIJA IZ KRAGUJEVCA: Otac moje voljene devojke me je tukao, kidnapovali su me i ponižavali

Čist sam kao suza, moju devojku iskreno volim svim srcem. Najsrećniji bih bio da je uzmem za ruku i dovedem u kuću kao suprugu, pa nek me ubiju! Ali više ne vredi, moramo da se rastanemo... Ne bojim se šta će biti sa mnom, ali se plašim za mlađeg brata i oca.



Ovako za Kurir počinje ispovest Janko Savić (23), koga su sugrađani u gradu na Lepenici proglasili za „kragujevačkog Romea“ zbog zabranjene ljubavi sa svojom „Julijom“. Romantična priča, koja podseća na onu koju je u 16. veku ispisao Vilijam Šekspir, između Janka i njegove sedamnaestogodišnje komšinice, počela je da se odigrava pre godinu i po dana, a nedavno je eskalirala u istinsku dramu sa fizičkim nasiljem, povredama i hapšenjem!

Privođenje u garaži



- Poznajem je od detinjstva, kad je još bila beba. Rasli smo jedno pored drugog, družili se i rodila se ljubav. Za to su svi znali, osim njenog oca. Ona se plašila, valjda zato što je prek, i nije smela da mu kaže, iako sam ja insistirao jer ljubav nije zločin da bi se krila - kaže Janko.



U januaru 2016. on je otišao kod majke u Italiju, ali se krajem marta vratio, kako kaže, na devojčin poziv.

- Njen otac je u međuvremenu saznao za našu vezu i nekoliko dana po mom povratku iz Italije došao je do naše kuće. Tražio je od mog mlađeg brata da me pozove da izađem, a pošto sam spavao, on je upao u moju sobu i udario me dok sam ležao. Moj brat je skočio na njega da me odbrani. Obojicu nas je savladao i odvukao do svog džipa, a zatim odvezao u svoju garažu. Udario me još nekoliko puta, ispitivao o mom odnosu sa njegovom ćerkom, pretio je da će me kidnapovati ako kažem nešto policiji. Uplašen tvrdio sam da smo samo drugovi - priča Janko i nastavlja:



Mrtav golub na pragu



- Nas dvoje smo ostali u emotivnoj vezi, ali su se napadi nastavili. Dobijao sam preteće SMS poruke s nepoznatog broja da se klonim devojke, a jedno veče, po povratku od strica, zatekao sam mrtvog goluba na ulaznim vratima u kuću, obešenog kanapom o kvaku. U decembru prošle godine devojka i ja smo se dogovorili da raskinemo jer nam njeni ne daju da se volimo - navodi Janko.



No, kako tvrdi, njegova drama se nastavila, a vrhunac je usledio 28. decembra:

- Te večeri sam u blizini kuće primetio crni džip. Navukli su mi kesu na glavu i ubacili u auto. Onda su me na nekoj livadi naterali da se skinem go i puzim po blatu. Udarali su me i ispitivali o devojci. Ta tortura je presudila da sve prijavim policiji - završava svoju dramatičnu ispovest Janko Savić. Njegov otac Desimir Savić je takođe sve to morao da gleda i trpi: - Moj sin i ta divna devojka se volem, ali bojimo se, njen otac nam je zapretio da će nas sve pobiti ako Janko nastavi da se viđa s njom.

Zlostavljač u policiji

NAŠLI MU ORUŽJE I DROGU



Policija je 15. februara uhapsila A. Đ. (42) zbog sumnje da je izvršio krivična dela zlostavljanja i mučenja, nedozvoljenog držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, falsifikovanja isprava i držanja opojnih droga. Pretresom stana A. Đ., koga policija tereti da je tukao Janka Savića pronađena je lovačka puška, oko 300 metaka, 31 tableta leka sa liste psihoaktivnih supstanci. Pušten je posle 48 sati u pritvoru.

