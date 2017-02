SADO-MAZO: Bičevanje za Dan zaljubljenih

Dan zaljubljenih je nekada bio praznik romantike, a sada se pretvorio u praznik seksualnih igrarija.



Doskoro su mladići svojim lepšim polovinama za ovaj praznik poklanjali cveće, parfeme i bombonjere, izvodili ih na romantične večere, dok su devojke jačem polu darovale neke simbolične poklone. Međutim, u današnje vreme, verovali ili ne, jedni drugima kupuju ni manje ni više nego vibratore, bičeve i lisice, pokazalo je istraživanje Kurira.



Naša ekipa posetila je nekoliko seksi šopova, gde smo se uverili da prodaja seksualnih igračaka i te kako raste uoči praznika ljubavi. To, međutim, možda ne treba da čudi jer su mnoga istraživanja pokazala da su Srbi seksualno napaljeniji baš 14. februara.

Trljajući ruke, trgovci u seksi šopovima kažu da su muškarci njihovi verniji kupci.- Kupuju različite stvari svojim lepšim polovinama. Najtraženiji su vibratori i lisice. Imamo sada akcije i popuste povodom Dana zaljubljenih. Muškarci kupuju i provokativniji veš za žene, klitoralne masažere, analnu kupu. Imamo širok izbor, ali kažem vam, lisice se prodaju kao lude - navodi prodavac iz jednog seks-šopa koji smo posetili. Trgovci kažu da su Srbi veoma maštoviti kad je reč o seksu, te da često kompletiraju kupovinu.- Pazare kostime, a uz kostim ukombinuju lisice, bič, kanape za vezivanje ili neko drugo pomagalo - navodi on.Prodavci su saglasni da je za Dan zaljubljenih i 8. mart prodaja pojačana. Oni kažu da se i afrodizijaci dobro prodaju za ove praznike.- Žene kupuju sve, ali više sebi nego svojim izabranicima. Sebe časte dobrim vešom, raznovrsnim kombinezonima, vibratorima. Dok svojim momcima kupuju šaljiv muški veš sa zekama i medama, navlake i naravno bez lisica ne izlaze iz radnje - priča kroz smeh prodavac.

Činjenice

CENE NAJTRAŽENIJIH PROIZVODA



- donji veš od 700 do 2.000 dinara



- lisice (u zavisnosti od modela) od 600 do 5.000 dinara



- vibratori (u zavisnosti od modela) od 1.000 do 23.000 dinara