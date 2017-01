SMILJANA NAPRAVILA 3.OOO KUGLOFA: Njeni slatkiši putovali od Novog Zelanda do Brazila

Ima mnogo onih koji vole da prave kolače.



Malo manje je onih koji to umeju da rade.



Smiljana Ratko (47) iz Kikinde jedina u ovom gradu (a i šire) već sedam godina s ljubavlju izrađuje kuglofe. U ukusu njenih slatkih kreacija ne uživaju samo ješne Lale nego i gurmani širom sveta, od Novog Zelanda do Brazila i od Rusije do SAD.



U „univerzalni modelirani kolač“, kako ga ona zove, koji ne može da se poredi ni sa jednim drugim, Smiljana se zaljubila kad je imala samo pet godina.



Snovi postali java



- Kada bih se iz prodavnice vraćala da majci donesem prašak za pecivo, na kesici sam čežnjivo posmatrala modlu za izradu kuglofa. Dvadesetak godina kasnije, Nemica iz Kikinde, Magdalena Kastori, poklonila mi je originalne metalne modle. Dečji snovi su postali java. Na rođendane i slave kod rodbine i prijatelja počela sam da odlazim s kuglofima - priča za Kurir Smiljana, koja je dosad napravila više od 3.000 kuglofa.



Ljudima čija nepca još nisu osetila blaženi ukus kolača nad kolačima Smiljana skreće pažnju da kuglof nije suv.

- Naprotiv, on je veoma sočan. Manje upućeni misle da se u kuglof stavlja samo suvo grožđe. Postoji više od 4.000 recepata. Kuglof koji ima šećer u prahu, suve smokve i grožđe paše uz crno vino. Dok ga jedete, možete da se nađete u Italiji. U kolaču s kandiranim voćem i glazurom od čokolade Nemci najviše uživaju. Dok se sladite kuglofom, možete da obiđete ceo svet - otkriva Smiljana.



Jeli ga stari Rimljani



Priča nam da je naročito zanimljivo spomenuti da su za kuglof znali i stari Rimljani.

- Modle za kuglof pronađene su na području njihovog carstva. Kuglof, inače, svojataju Nemci, Austrijanci, Italijani, Francuzi. Eto, možda je i zbog toga kuglof univerzalan kolač, koji su tokom 17. i 18. veka sebi mogle da priušte samo dobrostojeće porodice - kaže ona.

Ljubav

OSNOVNI RECEPT ZA KUGLOF



Ne može svako da napravi kuglof, a recept je nezamisliv bez ljubavi. Ukoliko ste osoba vedrog duha, napravićete kvalitetan kolač - poručuje Smiljana.

Spremna

UČIĆE BUDUĆE POSLASTIČARE



- Volela bih da neko nasledi moje umeće. Veliki su izgledi da se tako nešto i desi, jer su me iz kikindske Ekonomsko-trgovinske škole pozvali da tokom drugog polugodišta održim časove poslastičarima.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Saša Urošev