ŠOKANTNI RAČUNI U KIKINDI: Šalju opomene za dug od 10 para!

Nemalo su bili iznenađeni korisnici usluga kompanije FCC Kikinda kad im je, uz februarski račun za komunalne usluge, stiglo i obaveštenje u kom se pozivaju da u roku od pet dana izmire i kamatu na ime duga za smeće.



Reakcije Kikinđana bile su burne jer se kamata na nekim računima kreće od 0,30 para do nekoliko dinara. Najviše su se iznervirali oni potrošači koji imaju minimalna dugovanja iz prethodnih godina, a u dopisu im stoji da moraju da plate kamatu od 0,10 do 0,50 para.

- U redu je da se dopisi pošalju onima koji stvarno duguju za komunalne usluge, ali nisu morali svima da ih isporuče na kućnu adresu. Šta ćemo mi sa ovako „velikim“ dugovanjima? Kako da toliko kamatu platim na rate? U dopisu stoji da, ako neko nije u mogućnosti da odjednom isplati dugovani iznos, to može da izvrši zaključivanjem sporazuma na tri, šest ili više mesečnih rata - u neverici su potrošači. Nedoumice u vezi s dugovanjima otklonila je Ana Babić iz kompanije „FCC Environment“:



Ovaj slučaj prokomentarisao je i Darko Cvijan, predsednik Udruženja potrošača u Kikindi:

- Došlo je do nesporazuma. Svi pružaoci usluga imaju pravo na obračun kamate za neplaćene račune, a kompanija FCC je obavestila potrošače da će to pravo početi da primenjuje. Na sastanku s predstavnicima kompanije FCC razjasnili smo saopštenje koje je uznemirilo sugrađane. Sve reklamacije i žalbe potrošači mogu uložiti i kod nas.

- Dosad nismo obračunavali kamate na neplaćene račune, a u skladu sa zakonom, dužni smo da obavestimo korisnike, bez obzira na iznos duga, odnosno kamate. Uz februarski račun korisnici su dobili informativno obaveštenje o visini kamate na ime dugovanja, a prikazani iznos kamate nije proknjižen.





