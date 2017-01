SREĆAN KRAJ ZA NAJVERNIJEG PSA U SRBIJI: Zove se Meda i posle priče kao na filmu opet je kod kuće!

OVAJ SUBOTIČKI MALIŠA SE OD PETKA NE POMERA ODAVDE: Danima na minusu čeka gazdu i čuva mu bicikl

Sve ljubitelje životinja, rastužila je priča o psu koji danima čeka svog vlasnika ispred jedne banke u Subotici.

Da ima srećne vesti javila je Beti, koja je i pokrenula akciju kako bi nesrećnom psu pronašla vlasnike.

- Vlasnik psa i bicikle je Daniel iz Subotice, mlad dečko, koji ima ženu i troje male dece. Svako jutro dolazi biciklom do centra, tu ga ostavlja, zatim ide autobusom dalje oko 20 km do posla. Prošlog četvrtka je tako krenuo na posao, biciklom do grada. Nije ni primetio da ga njihov pas prati sve vreme, rekla je Beti.

Daniel je sticajem nesrećnih okolnosti pao sa bicikle i zadobio teške povrede. Međutim, uspeo je nekako da dogura biciklu do pomenutog mesta, ispred banke, zaključao samo jedan od tri lanca i krenuo ka autobusu, na posao.

- Bolovi su bili nesnosni i Daniel je stigao do taxi stajališta, gde je pao i nije mogao dalje. Taksisti su ga odvezli hitno u bolnicu. Za to vreme, njegova žena i troje dece uzaludno su tražili Medu, psa koji je tada prvi put nestao iz njihovog doma. Danima, u svakom ćošku u naselju, ali ga nije bilo. Nikome nije palo na pamet da je Meda za to vreme osvanuo u svim medijima i da se o njemu piše kao o najvernijem psu u Srbiji!

Bili su očajni. Osim što su brinuli za zdravlje svog supruga i oca, žena i troje mališana su svakog dana uplakani tražili vernog prijatelja, Medu.

- Danas je Daniel pušten iz bonice i krenuo je po svoj bicikl. U tom trenutku ugledao je moju poruku koju sam ostavila pored bicikla i nazvao me. Nije mogao da poveruje kada sam mu ispričala šta se u međuvremenu dešavalo. Naravno, odmah su preuzeli psa, čipovali ga, a na kraju su svi plakali od sreće, kaže Beti!

Ono što je najbitnije jeste da je ova skromna porodica ponovo na okupu, a Meda ponovo spava u svojoj toploj kućici!

