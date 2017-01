ŠTRAJKUJE GLAĐU ISPRED OPŠTINE: Mučna sudbina vozača JP Vrbas - duguju im plate, ostali na ulici

Miodrag Blagojević (50), vozač preduzeća JP „Vrbas“, počeo je 23. januara štrajk glađu ispred Opštine Vrbas zbog pet neisplaćenih plata, kao i nemogućnosti da mu bude isplaćena otpremnina.



U razgovoru za Kurir Blagojević kaže da je JP „Vrbas“ - firma za prevoz putnika, koju je osnovala opština, nekad dobro poslovala i da su se samofinansirali. Muke su počele pošto je opština za direktora postavila Milana Milića.

- Otišli smo u debeli minus i niko više ne može da nas izvuče. On je bio direktor oko godinu i po dana i za to vreme nisu plaćani radnici, rezervni delovi, nafta... Žalili smo se svima, ali svi se peru. Prvo su nam dugovali 12 plata, nešto smo naplatili preko suda, i sada meni duguju pet plata. Nas vozače, ukupno 25, i ne zovu na posao. Firmu je preuzela druga firma - „Dunav prevoz“ iz Bačke Palanke, doveli su svoje autobuse, svoje vozače - kaže Blagojević.



Na pitanje da li su mu iz druge firme ponudili da pređe kod njih da radi, on kaže:

- Pokušavaju da nas gurnu u tu priču da bi nas opština skinula s vrata, ali kako mi vozači da znamo da opštinske vlasti nisu napravile dil s tom firmom i da ćemo, pošto potpišemo ugovore s njima, dobiti otkaz? Ne, mi nećemo da nas izigraju. Ako ne trebamo JP „Vrbas“, neka nas proglase tehnološkim viškom i neka nam daju otpremnine - kaže Blagojević.



Poslanik SNS Igor Bečić iz Vrbasa, koji je ranije i radio u pomenutoj firmi kao kondukter, bio mu je kolega, ali, dodaje, neće da ga moli za pomoć.

- Znam Bečića, bili smo kolege, obojica smo jedno vreme bili kondukteri. Bio mi je i drug, znalo se da ću štrajkovati, ali niko ništa nije reagovao - kaže Blagojević.



U Ministarstvu za rad navode da je inspekcija rada u 2016. tri puta vršila inspekcijski nadzor kod poslodavca JP „Vrbas“. Plate su, dodaju, kasnile, zbog čega su podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Zaposleni su pokrenuli izvršne postupke, te je došlo do blokade računa JP „Vrbas“, a firma od 2. decembra 2016. ne obavlja registrovanu delatnost, već je prevoz organizovala preko poslodavca, „Dunav prevoza“.

- Prema navodima predstavnika Opštine Vrbas, svi zaposleni su naplatili svoja potraživanja, a ponuđeno im je da pređu da rade za „Dunav prevoz“, što je većina prihvatila. Ostali zahtevaju drugačije rešenje svog radno-pravnog statusa. Još uvek se ne zna kakvo će konačno rešenje biti odabrano, a da bi se ponudile otpremnine, prethodno treba sprovesti postupak utvrđivanja viška zaposlenih. Kako poslodavac više ne radi, inspekcija rada više nema nadležnosti za vršenje upravnog nadzora kod tog poslodavca - rekli su nam u ministarstvu.

Sramota

U OPŠTINI SE KRIJU



Iz Ministarstva privrede su nas uputili na opštinu kao osnivača, ali iz opštine nam nisu odgovarali na pitanja, poslata mejlom, dva dana. V. d. direktora JP „Vrbas“ Ognjen Vasiljević juče, u trenutku kad smo pozvali, nije bio na poslu, a niko drugi iz firme nije ovlašćen da daje izjave, saopštila nam je sekretarica. Inače, kako saznajemo u ovoj firmi, u toku je priprema ugovora da je „Dunav prevoz“ i zvanično preuzme.

Igor Bečić ćuti

POSLANIK BEZ ODGOVORA



Igor Bečić, poslanik SNS i nekadašnji radnik, kondukter u JP „Vrbas“, nije odgovorio na SMS sa konkretnim pitanjima - da li zna za sudbinu svog nekadašnjeg kolege i preduzeća, te da li SNS, koji je na vlasti u opštini Vrbas, može više da se zauzme za rešavanje problema u ovoj firmi.

