STRAVA U PROKUPLJU: Bolničar silovao ženu na psihijatriji!

Aleksandar Jojić (31) iz Beograda tvrdi da je njegovu ženu V. Đ. (26) seksualno zlostavljao medicinski tehničar na psihijatriji Opšte bolnice „Dr Aleksa Savić“ u Prokuplju.



On kaže da se bolničar sa neurologije u 3.30 časova, u noći između 20. i 21. marta, popeo sprat iznad, na psihijatrijsko odeljenje.



Ministarstvo zdravlja

HITNO ŠALJEMO INSPEKCIJU



U Ministarstvu zdravlja kažu da su ovakvi ekscesi koji predstavljaju kriminalna dela nedopustivi i da je izdat hitan nalog da se ceo slučaj istraži.

- Ministarstvo će hitno poslati inspekciju da proveri sve navode, a svi akteri ovog događaja bi trebalo da budu suspendovani dok se ceo slučaj ne istraži - navode u ministarstvu.

Kako saznajemo, ovom monstruoznom činu prisustvovala su i dvojica njegovih kolega.- Već 21. marta ujutro me je zvala supruga koja je zadržana na bolničkom lečenju zbog postporođajne psihoze. Rekla mi je da je u pola noći došao lekar iz Niša i zatražio da se testiraju. Tako im se predstavio. Bilo mi je sumnjivo i rekao sam joj da ispriča doktorima šta se desilo te noći. Čim je to učinila, pokrenuta je istraga. Tog dana sam do kasno bio u šumi, jer zarađujem tako što sečem drva. Posle sam došao do bolnice da je vidim i opisala mi je šta se desilo. Celu noć sam ostao u bolnici ispred odeljenja, a ujutro, 22. marta, otišao sam kod direktora - priča Jojić zgrožen onim što je čuo.Prema navodima njegove supruge, medicinski tehničar je maltretirao sve pacijente na odeljenju, a nju je svukao golu i terao je da mu sedi u krilu.- To odeljenje je zaključano i na spratu je bio dežuran drugi medicinski tehničar. Izgleda da ga je on pustio. Kada je došao, postrojio je sve pacijente u hodnik, lupao im šamare, prolivao kafu po glavama, terao ih da drže ruke na stolu i udarao ih. Moju suprugu je naterao da se skroz svuče i da mu sedi u krilu. Zatim ju je odveo u neku sobu. Pipao ju je svuda po telu, vatao najbezobraznije... Sve mi je do detalja ispričala. Užas. Rekla mi je da se nije bunila jer joj je „doktor iz Niša“ rekao da je u pitanju pregled - priča Jojić, zgražavajući se nad onim što se zbilo.Veli da je 22. marta ujutro otišao kod direktorke bolnice dr Snježane Arsić i da je ona već zvala policiju.- Zaista nemam nijednu lošu reč za doktore na odeljenju. Više puta su izlazili u susret mojoj supruzi, s kojom imam troje dece, sina od četiri godine i blizance, ćerku i sina od dve godine. Posle ovog drugog porođaja supruga je doživela postporođajnu depresiju i zato je bila na odeljenju. Direktorka bolnice je na prijavu odmah reagovala. Zarad supruge i njenog daljeg stanja idem do kraja. Potražiću pravdu i zahtevaću da se bolničar najstrože kazni zbog zverskog postupka - dodaje Jojić na ivici suza.V. Đ. nije mogla da ostane u bolnici, te ju je suprug odveo kući i trenutno je na dnevnom lečenju.

Direktorka bolnice

ODMAH UDALJEN S POSLA



Direktorka Opšte bolnice „Dr Aleksa Savić“ dr Snježana Arsić kaže da su odmah reagovali.

- Formirana je komisija za stručni nadzor, koja ima zadatak da ispita sve okolnosti povodom nastale situacije. Svi akteri su odmah po hitnom postupku udaljeni s posla dok ne stigne izveštaj komisije. Na osnovu mišljenja komisije, adekvatno ćemo reagovati - kazala nam je dr Arsić.

